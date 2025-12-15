Σκάφος ελληνικών συμφερόντων πιάστηκε με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Ατλαντικό

Μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αττική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σε διεθνές επίπεδο για την αποδόμηση του κυκλώματος.

Χτες συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό, πριν από δύο μέρες.

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πλοίο ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε από την Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης για την Λατινική Αμερική, όπου φόρτωσε κοκαΐνη και επέστρεφε στην Ευρώπη.

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν όμως από τις ελληνικές αρχές το πλοίο εντοπίστηκε σε συνεργασία με την αμερικανική DEA στον Ατλαντικό ωκεανό, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια είναι η ποσότητα της κοκαΐνης που μετέφερε, αλλά εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολλούς τόνους. Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο προορισμός.

Το πλοίο ρυμουλκείται με την συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και θα οδηγηθεί σε λιμάνι της Γαλλίας, όπου θα ερευνηθεί, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο πλοιοκτήτης που συνελήφθη στην είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών αρχών, αλλά και διεθνώς, ως ο "Έλληνας Εσκομπάρ", καθώς είχε συλληφθεί το 2004 ως οργανωτής της μεταφοράς 5,4 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο ιδιοκτησίας του, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί σε ισόβια στη Γερμανία, αλλά στην Ελλάδα μετατράπηκε η ποινή σε 22 χρόνια και πλέον ήταν ελεύθερος.

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης αναμένεται ότι θα γίνουν ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ