Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων από τους ισχυρούς ανέμους (βίντεο)

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα. Συγκεκριμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από 08:30 έως 17:30, σήμερα, Κυριακή (28/12), δέχθηκε 600 κλήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 114 κοπές δέντρων και 48 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Επιπλέον, λόγω των πτώσεων δέντρων έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε καλώδια της ΔΕΗ, μερικά σταθμευμένα οχήματα, ενώ έκλεισαν και κάποιοι δρόμοι, γράφουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης και τα στελέχη της καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων.

