Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών (βίντεο)

Από ασφυξία έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια, όπως αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν καθόλου εξωτερικές κακώσεις και η εκτίμηση για τον θάνατό τους είναι πως πλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Τα θύματα είχαν βρεθεί σχεδόν αγκαλιασμένα, καταπλακωμένα από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο της Φωκίδας, ενώ η πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών με ελικόπτερο ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Μέσα στο πυκνό χιόνι και το ψύχος, άνδρες της ΕΜΑΚ, φορώντας κράνη, ισοθερμικές στολές, σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης και κρατώντας στα χέρια τους μπατόν ορειβασίας, ερεύνησαν τα ίχνη των ορειβατών σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.200 μέτρων στην κορυφή κόρακα, στα Βαρδούσια όρη.

Στο αποκλειστικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΤnews, φαίνεται ο τεράστιος όγκος χιονιού που έπεσε και καταπλάκωσε τους άτυχους ορειβάτες.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ο Θανάσης Κολοτούρος, ένας εκ των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, είχε μιλήσει πριν δύο χρόνια στο αφιέρωμα της ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Νεκταρία Μανουσουδάκη, όταν είχε διασχίσει την Κρήτη σε 16 μέρες. «Είναι ωραία να τελειώνεις μια διαδρομή με τόσο γαλήνια και άγρια, καταπράσινα και άγονα μέρη – σημεία της κρητικής γης και ψυχής. Για να αρχίσει μια άλλη» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, και έκανε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Νεκρή ανασύρθηκε και η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων. «Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό. Αλλά δεν μας είπε που. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή» ανέφερε ο πατέρας της.

O τέταρτος της παρέας, ήταν ο 35χρονος Κωνσταντίνος Πατίκας από την Κοζάνη. Ζούσε στο εξωτερικό, εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με λαμπρές σπουδές.

Στην αποστολή θα συμμετείχε και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο Παναγιώτης Καπώνης, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Το χρονικό

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – είχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, επέλεξαν την τελευταία στιγμή να ακολουθήσουν πιο απαιτητικό και δύσβατο μονοπάτι. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν μέχρι ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια χάνονταν απότομα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο σενάριο της χιονοστιβάδας, το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε.

Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Όπως διαπιστώθηκε, βρέθηκαν όλοι μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

