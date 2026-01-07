Εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα (Βίντεο)

Την εξειδίκευση των παρεμβάσεων για τους αγρότες πραγματοποίησαν τέσσερα κυβερνητικά στελέχη, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι σε περίπτωση που δεν τερματιστούν οι κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση του λεγόμενου «plan B».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανοίγοντας τις ανακοινώσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράμμισε πως εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων που επιβάλλει το υβριδικό σύστημα, δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα τα κονδύλια του πυλώνα. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, το συνολικό ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ, τα οποία –όπως σημείωσε– θα κατανεμηθούν ισόποσα σε βαμβακοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε αρχικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντας αναλυτικό πίνακα πληρωμών.

«Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 3,82 δισ. ευρώ. Είναι, ωστόσο, κρίσιμο να γνωρίζουν όλοι ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με το νέο σύστημα», τόνισε.

Ειδική μνεία έκανε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές, εξηγώντας ότι «εάν προχωρούσαμε χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος επιβολής νέων προστίμων ή ακόμα και μερικής αναστολής πληρωμών προς τους αγρότες». Όπως πρόσθεσε, «η χώρα θα εισπράξει ακριβώς τα ίδια ποσά από τις Βρυξέλλες για τις άμεσες αγροτικές ενισχύσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι πραγματικοί παραγωγοί θα είναι οι ωφελημένοι, καθώς τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται πλέον με δικαιότερο τρόπο». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι 7.004 ΑΦΜ έχουν αποσταλεί για διασταυρώσεις και ελέγχους, σημειώνοντας πως οι αγρότες θα λαμβάνουν τα ίδια χρήματα, αλλά με πιο δίκαιη κατανομή.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε σχετικά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι έχουν ικανοποιηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα.

Ακολούθως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, υλοποιούνται 98 έργα στο πλαίσιο του ΠΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1 δισ. ευρώ, καθώς και πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια–Ορφανά, Ταυρωπός, λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών, φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και Μιναγιώτικο).

Η εξειδίκευση των μέτρων

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι για πρώτη φορά από το 1984 καταγράφηκε θετικό αγροτικό ισοζύγιο, καθώς οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 25% της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6% από το 2021

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

Μείωση κατά 50% το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία κ.ά.)

Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου απευθείας «στην αντλία», μέσω εφαρμογής στο κινητό

Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά. Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για δύο έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τιμή διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα

Θεσμοθέτηση από το 2025 της δυνατότητας ρύθμισης «κόκκινων» δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

Διάθεση ενισχύσεων ύψους 160 εκατ. ευρώ σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας για τις αγρότισσες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού

Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, με αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας αντί του 80% που ισχύει σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς

Επιστροφή φόρου στην αντλία

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, εξειδίκευσε το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία, περιγράφοντας τη διαδικασία:

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app

Η εφαρμογή θα παράγει έναν κωδικό QR, τον οποίο ο αγρότης θα προσκομίζει στο πρατήριο

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ, θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο έλεγχος ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο έκπτωσης

Η έκπτωση θα εφαρμόζεται «στην αντλία» κατά την έκδοση του τιμολογίου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR

Για τους πρατηριούχους θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού ή επιστροφής του ΕΦΚ σε σύντομα χρονικά διαστήματα

Στόχος είναι το νέο σύστημα να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026, μετά την υποβολή του ΟΣΔΕ 2026.

Barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε την εφαρμογή εθνικού συστήματος ιχνηλάτησης προϊόντων, με την καθιέρωση barcode «από το χωράφι στο ράφι». Κάθε ελληνικό προϊόν θα φέρει ένδειξη προέλευσης, κάτι που έως σήμερα δεν ίσχυε.