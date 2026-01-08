Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για το black out στο FIR Αθηνών: Δεν υπήρξε καμία παρεμβολή – Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα

Την πεποίθηση ότι το black out στο FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων, αλλά με εκτεταμένη αστοχία τηλεπικοινωνιακού συστήματος εξέφρασε o διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ερευνητής του MIT Media Lab, Μιχάλης Μπλέτσας.

«Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε» υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία παρεμβολή. Παράλληλα, ότι η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί πώς μπορεί να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Μπλέτσας το πρόβλημα που καθήλωσε τα αεροπλάνα οφείλονταν στους τηλεχειρισμούς πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους–αέρος. «Σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο», εξήγησε.

Αυτό, σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας». Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, «όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», απαντώντας έτσι και στο ερώτημα γιατί δεν λειτούργησε το εφεδρικό σύστημα: «Δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν το φάσμα είναι κατειλημμένο. Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει».

Αναφορικά με το εάν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων απάντησε αρνητικά: «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», δήλωσε, απορρίπτοντας δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων» ως ανυπόστατα.

Όχι παρεμβολές, όχι δολιοφθορά

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μπλέτσας στην ανάγκη να αποσαφηνιστεί ότι δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές. «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα. Δεν υπήρχαν εξωτερικές παρεμβολές», τόνισε. Αναφορικά με σενάρια δολιοφθοράς ή ξένης εμπλοκής, ξεκαθάρισε ότι «από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας». Όπως είπε, τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται».

Μιλώντας για τις έρευνες που γίνονται τόνισε ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχήες Κυβερνοασφάλειας μαζεύουν περισσότερα στοιχεία». Αναφορικά γιατί συγκληθηκε νέα επιτροπή και όχι ο ΕΟΔΑΣΑΜΜ, εξήγησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς. Παράλληλα, έκανε λόγο ότι ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και να είναι ανθρώπινο τεχνικό λάθος.

Ο κ. Μπλέτσας επισήμανε ακόμη ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς αντίστοιχες αστοχίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε κλείσιμο και μεγαλύτερων FIR διεθνώς. «Όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Το ζητούμενο είναι οι βλάβες να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις και τα συστήματα να έχουν ανθεκτικότητα», είπε.

Ακόμη και τα σύγχρονα συστήματα, όπως σημείωσε, έχουν τρόπους αποτυχίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. «Το να μην έχουμε ποτέ βλάβες είναι αδύνατο», κατέληξε.