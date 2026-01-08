eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2026 14:55

Θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε σπίτι (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε σπίτι (Βίντεο)

Premium Strom

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου μια γυναίκα και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κατοικία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβατών.

Η ηλικία των δύο ατόμων δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, αλλά πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεαρά άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, σύμφωνα με το korinthostv.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις