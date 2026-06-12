Να γίνει και στη Μεσσηνία της Αλβανίας

Μετά την εκχώρηση από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη στις 21 Δεκέμβρη του 2020 του Κέντρου Εκπαίδευσης της Πολεμικής μας Αεροπορίας στην Καλαμάτα, στην ισραηλινή πολεμική εταιρεία ELBIT η οποία κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, την οποία εκχώρηση ως «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε αντιπαλέψει, καταγγείλει και αγωνιστεί να αποτρέψουμε, αλλά δυστυχώς μόνοι, άρχισε να εκτυλίσσεται ένα σχέδιο εποικισμού της Ελλάδας από Ισραηλινά συμφέροντα. Η Ελλάδα με τις «ευλογίες» της κυβέρνησης της Ν.Δ. μετατρέπεται ραγδαία σε αποικία του Ισραήλ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Επανομής, προωθείται το project Neorama Thessaloniki, το οποίο παρουσιάζεται ως το πρώτο ισραηλινό «κιμπούτς» στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεσπόζει η διαφήμιση της ισραηλινής εταιρείας Palmo Group:«Δεν γυρίζουμε σπίτι μας χωρίς σπίτι στην Ελλάδα». Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιθετικής και εγκληματικής προκλητικότητας των Σιωνιστών με τις πλάτες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι η πυρπόληση της Γκαλερί Eclectica, στου Ψυρρή πριν λίγο καιρό επειδή στη τζαμαρία της εισόδου της η ιδιοκτήτρια είχε γράψει τη φράση «This gallery is not genocide friendly» («Η γκαλερί δεν δέχεται γενοκτόνους»).

Στη Καλαμάτα όμως γίνονται ακόμη πιο προκλητικά τα πράγματα. Με διαδικασία «διαβούλευσης εξπρές», χωρίς καμία νομιμότητα και κατά παράβαση του Συντάγματος η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη προώθηση μεγάλης Τουριστικής Επένδυσης στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας (περιοχή Μπουρνιά) μέσω της υπαγωγής στον ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση κατηγορίας 1. Η επένδυση είναι της «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (συνδεόμενη με τον ισραηλινό όμιλο IDM Capital) για παραθεριστικό χωριό και προβλέπει δόμηση 40.000 τ.μ. σε 205 στρέμματα, δεσμεύοντας το πολυτιμότερο τμήμα αιγιαλού και παραλιακού μετώπου. Με επίκληση των άρθρων 5 και 6 του Ν. 4864/2021, επιτρέπεται αποκλειστική παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, απαγορεύοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, όπου «παρεμποδίζει την επένδυση».!!!

Η μεθόδευση αυτή όπως πολύ σωστά τονίζει και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην υπουργός κ. Σταύρος Μπένος «η εφαρμογή της στη συγκεκριμένη περιοχή μοναδικού και παρθένου βιοκλιματικού περιβάλλοντος, είναι προφανώς αντισυνταγματική, αφού αν υλοποιηθεί, θα προκαλέσει ακραία βλαπτική μεταβολή και υποβάθμιση του πολεοδομικού κεκτημένου της περιοχής (όπως προβλέπεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011)» και βέβαια θα ακυρώσει στον δημόσιο χαρακτήρα της ακτής, γεγονός κατάφωρα αντισυνταγματικό».

Επίσης όπως τονίζει πολύ σωστά και η «Νέα Αριστερά Μεσσηνίας», «η 10ήμερη «εξπρές διαδικασία -διαβούλευση, παρακάμπτει την απαίτηση για ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών, εφαρμόζοντας το μοντέλο «οι κάτοικοι να το μάθουν όταν είναι πλέον αργά» και παραδίδει τον παραλιακό χώρο σε ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, διαφάνεια ή μελέτες (περιβαλλοντικές, κυκλοφοριακές, πολεοδομικές)».

Απέναντι στις απαράδεκτες και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας του κράτους γενοκτόνου πρέπει να αναπτυχθεί τώρα ένα μαζικό και δυναμικό κίνημα αντίστασης και αποτροπής, της συγκεκριμένης βλαπτικής επένδυσης για τον τόπο μας. Να γίνει και στη Μεσσηνία της Αλβανίας και να απαιτεί Κανένας αποκλεισμός της ακτής, άμεσος ή σταδιακός.

Να ακυρωθεί η επένδυση της «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Η Μεσσηνία έχει ανάγκη από επενδύσεις, αλλά επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον στα δικαιώματα των πολιτών και κυρίως που δεν θα κουρελιάζουν το Σύνταγμα, τις βασικές ηθικές αρχές του ανθρωπισμού και την εθνική κυριαρχία .

Η πρωτοβουλία της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας να καλέσει σύσκεψη φορέων την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ θετική κίνηση και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία ανάπτυξης μαζικού κινήματος αποτροπής.

Οφείλει η δημοτική αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, η περιφερειακή αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αλλά και οι φορείς και οι πολίτες να σταθούν απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ακτής και στις αδιαφανείς πολιτικές για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ισραήλ .

Οφείλουν όλα τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς να πράξουν ότι είναι δυνατόν για να ακυρωθεί ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ η συγκεκριμένη επένδυση. Η ώρα της κρίσης για όλους είναι τώρα.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει στην Μεσόγειο το προτεκτοράτο του Ισραήλ. Απαιτείται ένα πλατύ μαζικό κίνημα αντίστασης και ανατροπής πριν είναι αργά, πριν οι Σιωνιστές μας μετατρέψουν πρόσφυγες στο τόπο μας, με τη δύναμη του χρήματος και την στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

* Ο Θανάσης Πετράκος είναι πρώην βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου.