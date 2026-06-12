Στον μητροπολίτη Μεσσηνίας το Δ.Σ της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο επισκέφθηκαν σήμερα Πέμπτη μέλη του Δ.Σ. της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος Γεώργιος Καπερώνης, ο α΄ αντιπρόεδρος Δημήτριος Αντωνόπουλος και τα μέλη Νικόλαος Μαλαπέτσας και Γρηγόριος Μουτεβελής.

Τα μέλη της ΟΕΒΕΣ ενημέρωσαν τον μητροπολίτη για τη διοργάνωση διημέρου εκδηλώσεων ιστορικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των οποίων θα βραβευθούν τοπικές επιχειρήσεις με σημαντική προσφορά στον τόπο. Παράλληλα, τον προσκάλεσαν να παραστεί στις εκδηλώσεις και να ευλογήσει τις τοπικές επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής.

Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε τα μέλη της Ομοσπονδίας για την επίσκεψη και την πρόσκληση, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο τους.