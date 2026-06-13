Εργο βελτίωσης του δρόμου προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ: Επεσαν οι υπογραφές για Βασιλίτσι – Φοινικούντα

Τη σύμβαση για το έργο βελτίωσης του δρόμου Βασιλίτσι – Φοινικούντα, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, υπέγραψαν χθες το απόγευμα, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “Ανταίος” Νίκος Φράγκος, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του δημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα.

Σε δηλώσεις που έκαναν, ο περιφερειάρχης Δ. Πτωχός μίλησε για πολύ μεγάλο κι έντονο πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αφού έκανε αναφορά στο έργο του δρόμου Βασιλίτσι – Φοινικούντα 1 εκ. ευρώ, επισήμανε δύο ακόμα παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην περιοχή, τη βελτίωση του δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό και την παράκαμψη Χαρακοπιού, που έχει ενταχθεί σε πρόσκληση το ζήτημα των απαλλοτριώσεων.

Τέλος, ενημέρωσε ότι θα γίνει βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκάλα – Μελιγαλά.

Ο δήμαρχος Π. Καρβέλας δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την υλοποίηση του έργου. Παρατήρησε ότι δρόμος έχει πάρα πολλά προβλήματα και μεγάλη κίνηση και πως επηρεάστηκε πιο αρνητικά τον χειμώνα με τις κακοκαιρίες. Χαρακτήρισε, επίσης, πολύ σημαντικά τα δύο έργα της περιοχής που επισήμανε ο περιφερειάρχης, σημειώνοντας ότι βελτιώνουν την προσέγγιση στην ανατολική πλευρά του Δήμου.

Και οι δύο αναφέρθηκαν κι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, που υλοποιείται με καλούς ρυθμούς.

Γ.Σ.