Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

Έφυγε από τη ζωή σήμερα (08/01) σε ηλικία 83 ετών, ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, που ερμήνευσε, μεταξύ άλλων, τον χαρακτηριστικό και διάσημο ρόλο του “Γιάγκου Δράκου” στη “Λάμψη”.

Πρωταγωνιστής του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου ο Χρήστος Πολίτης εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτηση του ο συγγραφέα Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ… 1942 – 2026» έγραψε ο κ. Λαμπράκης.