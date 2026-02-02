Σαμαράς από Καλαμάτα: “Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί” (βίντεο)

“Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί”, ανέφερε με νόημα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του χθες το μεσημέρι, έξω από τον πανηγυρίζοντα μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα, με την ολοκλήρωση της λιτανείας της εικόνας της Παναγίας.

Ακόμα, μίλησε για ιδιαίτερη χαρά της πόλης, για την υποδοχή και την τιμή στον φίλο και πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Χαρακτηριστικά, ο Αντ. Σαμαράς δήλωσε:

“Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την ορθοδοξία και για την Καλαμάτα μας, υπό την ευλογία και την σκέπη της Παναγίας της Υπαπαντής.

Είναι όμως σήμερα και μια ιδιαίτερη χαρά για την πόλη μας, γιατί υποδεχόμαστε και τιμούμε έναν φίλο και πρώην πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμανλή.

Και σε αυτές τις δύσκολες, τις δύσβατες τις ώρες που περνάει η χώρα μας, εγώ θα ήθελα να θυμάστε μόνο ένα πράγμα: Οτι ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί.

Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους”.