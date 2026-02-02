Υπαπαντή: Διαβεβαιώσεις Χατζηδάκη για αναβάθμιση Αεροδρομίου στο γεύμα του Δήμου Καλαμάτας

Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης του διεθνούς αεροδρομίου Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην ομιλία του στο γεύμα του Δήμου Καλαμάτας, για τη γιορτή της πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής, στο συνεδριακό κέντρο του “Ελίτ”.

Για το “Παλέ ντε Σπορ” και τον αυτοκινητόδρομο Πύργος – Καλό Νερό - Τσακώνα έκανε γενικόλογη αναφορά κι έδωσε αόριστη υπόσχεση, χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση.

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης εκθείασε την Καλαμάτα ως μια πόλη εξωστρεφή, που που ξέρει να στέκεται όρθια στις δοκιμασίες, με την ανασυγκρότησή τηςς μετά τον σεισμό του 1986.

Αναφερόμενος στα παρόντα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τον έχει τιμήσει 4 φορές: τον συμπεριέλαβε στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ. και τον τοποθέτησε υπουργό Μεταφορών και Ανάπτυξης και μίλησε για το δημοκρατικό ήθος, τη μετριοπάθεια και τη διάθεση ουσιαστικής προσφοράς του στην πατρίδα.

Ανέφερε ότι τον τίμησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και μίλησε για την παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, καθηγητή του στη Νομική Σχολή και του Νέστορα της πολιτικής Νικήτα Κακλαμάνη.

Κάνοντας αναφορά στο παρόν και το μέλλον της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, παρατήρησε ότι είναι αδιαμφισβήτητη η δυναμική τους και δήλωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκεται δίπλα τους με εμβληματικά έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και ο δρόμος Ριζόμυλος – Κορώνη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο με τη δέσμευση για έναρξη των εργασιών το αμέσως επόμενο διάστημα, το Μιναγιώτικο φράγμα, τα αντιπλημμυρικά έργα και τις αναπλάσεις, ενώ για την κατασκευή του περιφερειακού αθλητικού κέντρου (Παλέ ντε Σπορ) που έθεσε ο δήμαρχος, απάντησε ότι “αποτελεί όραμα και οφείλουμε να το εξετάσουμε σοβαρά και θα το κάνουμε”.

Για την επέκταση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος μέχρι την Τσακώνα, είπε ότι θα το μελετήσουμε και θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση, ώστε η Μεσσηνία να συνδεθεί με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με τη Δυτική Ελλάδα.

Ο κ. Χατζηδάκης παρατήρησε ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα και στροφή στην πολιτική με αποτέλεσμα, καθώς οι πολίτες έχουν χορτάσει θεωρίες και λαϊκισμό.

Στην προσφώνησή του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, στη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030 και το Κλιματικό Συμβόλαιο της πόλης.

Εκανε λόγο για “μεγάλα, εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή μας και αλλάζουν τα δεδομένα”, αναφέρθηκε στον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη και στο θέμα της παραχώρησης του διεθνούς αεροδρομίου “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι “η διαδικασία έχει καθυστερήσεις και δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή. Είναι κάτι που άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να μην χαθεί ένα ακόμη καλοκαίρι”.

Οσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα αναφέρθηκε στο αντιπλημμυρικό έργο της Ανατολικής Πόλης, που “έχει κολλήσει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, κυρίως λόγω απαλλοτριώσεων”, στο αντιπλημμυρικό της Δυτικής Καλαμάτας που “έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση”, αλλά επισήμανε πως “πρέπει να διασφαλιστεί η συνολική, κεντρική αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Ένα έργο που αφορά περιοχές, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σκληρά από μεγάλες πλημμύρες”.

Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι “ο στρατηγικός μας σχεδιασμός αποτυπώνεται σε έξι βασικούς άξονες προτεραιότητας” και δήλωσε “τη στήριξη της Πολιτείας την έχουμε, όχι βέβαια στον μέγιστο βαθμό”.

Για το Κλιματικό μας Συμβόλαιο είπε ότι “υλοποιείται σε σημαντικό ποσοστό, όχι όμως με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε. Αναμένουμε, εδώ από την Πολιτεία, μια ειδική χρηματοδότηση για τις έξι ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ώστε να στηριχθούν και να αποτελέσουν ουσιαστικό οδηγό για τις υπόλοιπες”.

Αφού αναφέρθηκε στο έργο των αναπλάσεων στο κέντρο της Καλαμάτας, είπε ότι “αναμένουμε τις χρηματοδοτήσεις για τα υπόλοιπα έργα αναπλάσεων και αστικών παρεμβάσεων, που θα συνδέσουν το κέντρο της Καλαμάτας με την Ανατολική Πόλη”.

Για την ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα, δήλωσε γενικόλογα ότι “διεκδικούμε την αξιοποίησή του και ήδη ως Δήμος Καλαμάτας και ως ΔΕΥΑΚ αναζητούμε λύσεις. Για τον λόγο αυτό, εντός του 2026 θα συνταχθεί ένα μάστερ πλαν που θα δώσεις τις κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα η ΔΕΥΑΚ προετοιμάζει τη μεταφορά των συνεργείων της”.

Εκανε αναφορά στη συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στην ολοκλήρωση του μάστερ πλαν του λιμανιού και της μαρίνας, στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις αποθήκες του λιμανιού που θα αναπτυχθούν τουριστικά καταφύγια.

Για τις υποδομές ύδρευσης είπε ότι “το κρίσιμο είναι η σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος”, πως “απαιτούνται περί τα 12 εκ. ευρώ” και ζήτησε τη στήριξη της Πολιτείας.

Τόνισε με ένταση ότι προτεραιότητα για το Δήμο Καλαμάτας αποτελεί η κατασκευή ενός Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου. Να γίνει επιτέλους πράξη το όραμα δεκαετιών για την πόλη με την κατασκευή του Παλέ ντε Σπορ. Η Καλαμάτα δεν έχει αποκτήσει νέα αθλητική εγκατάσταση εδώ και 30 χρόνια. Και όμως, είναι μια πόλη που αγαπά και στηρίζει τον αθλητισμό”.

