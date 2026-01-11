Αγρότες: Την Τρίτη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν χθες, Σάββατο, τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, κατά τη συνεδρίασή τους στη Νίκαια Λάρισας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται κανονικά.

Όπως έγινε γνωστό, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ