Καταγραφή μνήμης και πολιτιστικού αποτυπώματος στα χωριά του Λυκοδήμου

Μια ουσιαστική πρωτοβουλία καταγραφής της ιστορικής και κοινωνικής μνήμης των χωριών του Λυκοδήμου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον Μάριο Κοντοδήμο , μέλος της πεζοπορικής βιωματικής ομάδας «Τα Γεράκια».

Στο πλαίσιο πεζοπορικής και βιωματικής επίσκεψης στην περιοχή, ο Μάριος Κοντοδήμος κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό ερειπωμένες κατοικίες, αυλές, δομικά στοιχεία και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία αποτελούν σπαράγματα μιας άλλης εποχής και πολύτιμα τεκμήρια της τοπικής ιστορίας.

Τα χωριά του Λυκοδήμου, παρότι σήμερα σε μεγάλο βαθμό ερημωμένα, διατηρούν έντονο το αποτύπωμα της ανθρώπινης παρουσίας. Μέσα από τα ερείπια των σπιτιών και τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα της καθημερινότητας, αναδύεται η διαδρομή των ανθρώπων που έζησαν, εργάστηκαν και δημιούργησαν στον τόπο αυτό.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που εμπνέει και στηρίζει ο Μάριος Κοντοδήμος, με στόχο:

την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής,

τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης,

την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των αποδήμων,

και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για μια ρεαλιστική και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Λυκοδήμου.

Το φωτογραφικό υλικό και οι σχετικές καταγραφές δημοσιεύονται στην ομάδα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο με τίτλο «Ακούγοντας τις Σιωπές του Λυκοδήμου», καθώς και στη σελίδα «Στην Ομορφιά που Χάνεται», προκειμένου να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για το παρόν και το μέλλον των χωριών.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει ότι η αναγέννηση ενός τόπου ξεκινά από την καταγραφή, τον σεβασμό και την ουσιαστική επανασύνδεση με τη μνήμη και την ιστορία του.