Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Εγκριση μελετών για βελτίωση αγροτικών δρόμων

Την έγκριση των μελετών για βελτίωση τεσσάρων αγροτικών οδών και την υποβολή αίτησης στήριξης, ένταξης και χρηματοδότησής τουςαπό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Παρέμβαση Π3-73-1.2 “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα οι μελέτες που εγκρίθηκαν και παράλληλα αποφασίστηκε η αίτηση ένταξης αφορούν:Την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού Μεσοράχης, που ενώνει τους οικισμούς Χαλαζόνι - Πλάτη και εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων των οικισμών. Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 4.600 μ. και το πλάτος 4,50 μ. Την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού Κάναλος- Αγία Παρασκευή της Δ.Ε. Γαργαλιάνων, με σκοπό την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις, δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται η πλειοψηφία του πληθυσμού του δήμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 3.700 μ. και το πλάτος στα πρώτα 3.300 μ. είναι

3,70 μ. και στο υπόλοιπο τμήμα είναι 4 μ. Την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού Αρμακάδια Δ.Ε. Φιλιατρών, που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων των οικισμών και ειδικότερα την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 5.600 μ. και το πλάτος 3,70 μ. Την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού Ροντάκι- Βιολογικός Δ.Ε. Κυπαρισσίας με σκοπό την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 2.750 μ. και το πλάτος στα πρώτα 950 μ. είναι 4,50 μ. και στο υπόλοιπο τμήμα 1.800 μ. είναι 4 μ.

