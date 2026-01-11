Μ. Καρυστιανού: Πολιτικές «αναταράξεις» για το κόμμα που προανήγγειλε (Βίντεο)

Μετά τη δίκη στη Λάρισα για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η Μαρία Καρυστιανού επισκέφτηκε το μπλόκο της Νίκαιας και μίλησε με τους αγρότες, δίνοντας εκ νέου το στίγμα ότι το κόμμα προχωρά στη συγκρότησή του.

Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

Το κυοφορούμενο κόμμα Καρυστιανού, μαζί με τα φημολογούμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά, ανακατεύουν το πολιτικό σκηνικό.

Στα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει και πάλι μέτωπο, όπως είπε, με τον λαϊκισμό.

«Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε ακριβά».

«Κόμματα μεσσίες δεν μπορούν να κυβερνήσουν και εν τέλει πέφτει νερό στον μύλο της ΝΔ», λέει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Μαρία Καρυστιανού, σε νεότερη ανάρτησή της, βάλλει κατά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατηγορώντας τα για σύμπνοια στη διαπλοκή με στόχο, όπως γράφει, την εναλλαγή στην εξουσία.

«Από τον Αφανισμό του Πρωτογενούς Τομέα έως την πλήρη Απαξίωση του Πολίτη, η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το ΟΞΥΓΟΝΟ μας. Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, παρατηρούμε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση να λειτουργούν ως ‘μια γροθιά’. Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς».

O Στέφανος Κασσελάκης ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο vidcast των «Νέων» από την Κατερίνα Παναγοπούλου εάν θα επιχειρήσει σύμπλευση με την κα Καρυστιανού, την ώρα που στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας εμφανίζονται θετικοί στη δημιουργία κόμματος από την κα Καρυστιανού.

«Στο ζητούμενο της κάθαρσης έχουμε πλήρη ταύτιση».

Η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, υπερασπίστηκε την κα Καρστιανού στην κριτική που της ασκείται και έκανε λόγο για αλητεία της ΝΔ προκαλώντας την αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τηλεοπτικό πάνελ.

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος διεγράφη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί κατά την Κουμουνδούρου μετά το δημόσιο φλερτ με το κόμμα Καρυστιανού δεν ξεκαθάρισε αν θα παραμείνει στο κόμμα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο.

Ορόσημο των όποιων εξελίξεων γύρω από το κόμμα Καρυστιανού η επέτειος της 28ης Φεβρουαρίου και τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Δείτε το βίντεο του Mega: