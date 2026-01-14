Κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα η πρόταση της Νίκαιας (βίντεο)

Στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης θα βρεθούν το πρωί της Τετάρτης (11:30), οι εκπρόσωποι των δεκατεσσάρων αγροτικών μπλόκων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες θα έχουν νέα συνάντηση, αυτή τη φορά με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, παρουσία των διοικητών της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καβαδά.

Στη νέα αυτή συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κι οι ανεφάρμοστες εν πολλοίς ταυτοποιήσεις που αφήνουν έξω αναίτια απλήρωτους αγρότες συναδέλφους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αγροτών.

Μετά και τη σημερινή συνάντηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, προκειμένου να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο για το τι συζητήθηκε και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Λογικά από την Πέμπτη, θα υπάρξουν εξελίξεις σε ότι αφορά αυτό το κομμάτι των μπλόκων.

Το πρώτο που προκύπτει σαν «ταμείο» από τη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, Γιάννης Βογιατζής, ότι υπάρχει η βούληση και από τις δύο πλευρές να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος.

«Πήγαμε για δύο ώρες συνάντηση, κράτησε τέσσερις και συνεχίζεται σήμερα. Να δούμε όμως και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και ό,τι και να δοθεί στον αγροτικό – κτηνοτροφικό τομέα νομίζω ότι είναι λίγο, σε σχέση με αυτό που περνάει τα τελευταία χρόνια και ειδικά αυτή τη χρονιά, που νομίζω ότι είναι χρονιά ορόσημο.

Οι παραγωγοί δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους, οι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει το ζωικό κεφάλαιο και όλα αυτά θέλουν γενναία και πολύ μεγάλη στήριξη. Φαίνεται ότι μπορούμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να συζητήσουμε. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, η επιτροπή θα έρθει εδώ, θα μας ανακοινώσει τι έχει συμβεί για το κάθε αίτημά μας και από κει και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις», ανέφερε ο Γ. Βογιατζής.

«Ξεκίνησε επιτέλους ένας διάλογος», πρόσθεσε, «αυτό θέλει και η κοινωνία, αυτό θέλουν και οι αγρότες. Θέλουν απαντήσεις.

Δεν μπορεί να υπάρχει μία στείρα αντιπαράθεση εάν θα μπούμε 15 ή 25. Το θέμα είναι ποιοι θα πάνε εκεί να δώσουν τις λύσεις. Εμείς είπαμε επανειλημμένως και το ακούω και από την άλλη πλευρά, ότι μπορούν να πάνε και οι συνάδελφοι και να μας φέρουν λύσεις και να τους πούμε και ευχαριστώ πολύ. Λύσεις θέλει ο κόσμος και απαντήσεις που είναι στο δρόμο σήμερα.»

Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια θα παραμείνει, σύμφωνα με τον Γ. Βογιατζή, τουλάχιστον μέχρι τη συνάντηση που θα έχουν οι κτηνοτρόφοι την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό.

Για να ανοίξουν οι δρόμοι, θα πρέπει «να υπάρξουν γενναίες λύσεις για να μπορέσουμε επιτέλους και εμείς να πάμε στα χωράφια μας, οι κτηνοτρόφοι να πάνε στα κοπάδια τους, όσα απέμειναν από την ευλογιά, να στηριχθεί το εισόδημά τους, να στηριχθούν οι οικογένειες τους, να στηριχθούν για κάνουν καινούργια κοπάδια.»

Για τη συνάντηση της Τετάρτης, ο εκπρόσωπος του μπλόκου ανέφερε ότι αναμένεται να εξειδικευθεί το θέμα του ΑΤΑΚ, που καίει όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όχι μόνο καθώς έχουν μείνει απλήρωτοι χιλιάδες συνάδελφοί μας. Να μπει ένα τέλος σε αυτή την αδικία και από κει και πέρα τα επόμενα χρόνια όσο κρατήσουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, να μην έχουμε αυτό το κόλλημα και έχουμε αυτά τα προβλήματα με απλήρωτους συναδέλφους».

Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε χρήσιμη την χθεσινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση των αιτημάτων τους με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης.

Την ένταξη ορισμένων κατηγοριών παραγωγών στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ενισχύσεις de minimis για παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από την κρίση ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Σκληραίνουν τη στάση τους

Εν τω μεταξύ, στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, με κύριο «μενού» την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να τους δεχτεί ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες είχαν αρχικά ζητήσει να βρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 25 μέλη τους, με εκείνον να τους αντιπροτείνει 20. Επίσης είχαν προτείνει συνάντηση με δέκα ακόμα μέλη, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, την οποία δεν έκανε δεκτή ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, υπήρξε μπλακ άουτ σε όλα τα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας (Ορμένιο, Κήποι, Προμαχώνας, Εύζωνοι, Νίκη) τα οποία έκλεισαν. Παράλληλα, το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα θα παραμείνει κλειστό έως ότου υπάρξει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσης από το μεσημέρι της Τρίτης έχει κλείσει η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (ο δρόμος που οδηγεί στη Χαλκιδική) στο ύψος της Νέας Τρίγλιας ενώ στην Εγνατία Οδό στον κόμβο της Σιάτιστας, έχουν κλείσει και οι παράδρομοι.

Η πρόταση από τη Νίκαια είναι να κατέβουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και να επιχειρήσουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό.

Πηγή: ertnews.gr