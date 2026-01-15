Δικηγόρος Καρυστιανού για νέο κόμμα: «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πολεμήσει αυτό το σύστημα» (Βίντεο)

Οδικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε την παραίτησή της από την προεδρία στον Σύλλογο των Θυμάτων Τεμπών και την ίδρυση του νέου πολιτικού της φορέα.

«Η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Όλο αυτό που γίνεται είναι παράτυπο. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η κυρία Καρυστιανού δεν ήθελε να δημιουργήσει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα, παραιτήθηκε» δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος της στην εκπομπή «Το Χουμε» στον ΣΚΑΙ.

Στη συνέχεια ανέφερε το πόσο βοήθησε η Μαρία Καρυστιανού τον σύλλογο και έκανε σύσταση για τον επόμενο πρόεδρο να πράξει αναλόγως. «Ήταν μια πολύ δυναμική παρουσία, έχει κάνει τα πάντα για αυτό τον σκοπό», συμπλήρωσε σύμφωνα με το reader.

Αναφορικά με την ίδρυση κόμματος, ο δικηγόρος της δήλωσε: «Είναι ένα ψέμα, μια συκοφαντία, καθότι η κυρία Καρυστιανού η ίδια με διαβεβαίωνε προ πολλού ότι δεν είναι στις προθέσεις της να δημιουργήσει κάποιο κόμμα και το έλεγε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σε εμένα προσωπικά πριν από έξι μήνες τουλάχιστον».

Αυτό το οποίο ώθησε την κυρία Καρυστιανού – και επαναλαμβάνω, δεν ήταν ψέμα αυτό που έλεγε ότι δεν ήταν στα σχέδιά της – είναι το γεγονός ότι ό,τι και να κάνει βρίσκει έναν τοίχο.

Όπου και να πάει, έχει πάει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει καταγγείλει το όλο περιστατικό, και δεν βρίσκει πουθενά φως.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πολεμήσει αυτό το σύστημα. Δεν είναι λογικό και επόμενο; Θέλει δικαίωση. Είναι δικαίωμά της», δήλωσε μεταξύ άλλων.