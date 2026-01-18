Ταΰγετος: Χωρίς ελικόπτερο η διάσωση των ορειβατών – Τέσσερις οι τραυματίες (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό ομάδας ορειβατών από δύσβατο σημείο, κοντά στη κορυφή “Προφήτης Ηλίας”.

Για τον απεγκλωβισμό των ορειβατών έχουν κινητοποιηθεί και δρουν στο πεδίο αυτή τη στιγμή 90 άτομα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι οποίοι προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους το απόγευμα της Κυριακής.

Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες καθώς το κρύο είναι τσουχτερό, ενώ επικρατούν και ισχυροί άνεμοι.

Για τον λόγο αυτό, ήταν αδύνατο να προσεγγίσει το σημείο ελικόπτερο, με αποτέλεσμα οι τραυματίες να μεταφέρονται αυτή την ώρα με φορεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάβαση των διασωστών με τους ορειβάτες από το σημείο Πόρτες, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, όπου είχαν εγκλωβιστεί σε χαράδρα αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες μέχρι να φτάσουν στο καταφύγιο του Ταϋγέτου, καθώς πλέον έχει πέσει το σκοτάδι και το χιόνι είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς έχει παγώσει.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μ.μ. για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Έπειτα από επικοινωνία της ορειβατικής ομάδας και του επικεφαλής της, με την Πυροσβεστική, έγινε γνωστό πως τέσσερα μέλη της ομάδας έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής.

Για τον λόγο του τραυματισμού τους, αυτό που έγινε γνωστό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι πως η πτώση τους σε χαράδρα έγινε αφότου ένας εξ’ αυτών γλίστρησε, με αποτέλεσμα να παρασύρει και τα υπόλοιπα άτομα.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Βερούτη, Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, οι ορειβάτες φέρονται να έχουν τραυματιστεί στα άκρα.

Για την επιχείρηση διάσωσης αρχικά κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο όμως λόγω των καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα των ισχυρών ανέμων, δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το σημείο, σύμφωνα με τον Δημοσθένη Κακούρο, αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

