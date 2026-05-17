Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας

«Από τα 16 συνέδρια της ΝΔ τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου. Είμαι εδώ ως ένας από τους 3200 συνέδρους και παρατηρητές που έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Πριν από δύο ημέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς στο τιμόνι. Αναφέρθηκα στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον διεθνή ορίζοντα κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα. Περιέγραψα τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία 3η κυβερνητική θητεία. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της ΝΔ.

«Θυμήθηκα και τη δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986 στο 2ο συνέδριο της ΝΔ, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές και χαράκτηκε η πορεία που θα έφερνε νίκες. Πέρασα και τώρα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα απομένουν να γίνουν, υγιή προβληματισμό για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ανησυχία για την παγκόσμια αβεβαιότητα και εσωτερική τοξικότητα. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας.

«Συζητήσαμε για ένα σύγχρονο κράτος, μιλήσαμε για τα μεγάλα έργα υποδομής με την Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε απέραντο εργοτάξιο, ενεργειακά έργα που αποδεικνύεται το δυνατό χαρτί, εστιάσαμε στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Η πιο καθοριστική από τις διαφορές μας από τις άλλες δυνάμεις είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε τις προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Ποιο άλλο κόμμα έχει δυνατότητα, διάθεση, επιθυμία να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιστρατευθεί για να γίνει το κράτος καλύτερο και να βάλουμε πλαίσιο ώστε να είναι στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πολλές από τις σκέψεις που κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας», συμπλήρωσε και επισήμανε : «Το συνέδριό μας δεν αθροίζει μονολόγους αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε «πλατείες» και «εξώστες». Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, «εργαστήριο» ιδεών και «ορμητήριο» δράσης. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Όταν η ΝΔ ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, όταν η ΝΔ νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Η δική μας συσπείρωση δεν είναι εντολή που δίνεται από την κορυφή, είναι επιλογή από την καρδιά, από τις αξίες μας, από τις διεκδικήσεις του αύριο».

«Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος, είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του»

«Να θυμίσω το 2019 ποιος ήταν ο πρώτος στόχος; Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας με την ανεργία στο 18%. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Δεν ήταν εύκολο», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είπε πως είναι ένεση αισιοδοξίας η νέα πραγματικότητα που πολλοί νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό τώρα θέλουν να επιστρέψουν.

«Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που σήκωσαν οι προηγούμενες γενιές. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος, είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στην αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στην αύξηση του μέσου μισθού, στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

«Τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάχωμα στην ακρίβεια», επισήμανε.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Διαχωρίζω τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Από τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του ταμείου ανάκαμψης. Τα έργα θα τα δείτε να εγκαινιάζονται και θα είναι εκατοντάδες. Χρέος μας είναι εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ατελείωτες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του μείωσε μία σειρά από φόρους στους οποίους αναφέρθηκε αναλυτικά.

«Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες, συχνά τις ξεχνάμε. Ακούω, τι άλλο θα δώσετε;. Αυτά που μπορούμε αλλά μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε κάνει τα οποία δεν είναι λίγα. Μόνιμες παρεμβάσεις», σημείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ