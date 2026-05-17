Κυριακή, 17 Μαϊος 2026 14:14

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Νεοχωρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την προσεχή εβδομάδα σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της σήραγγας Νεοχωρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 135,5 έως και 134,8 (σήραγγα Νεοχωρίου).

Ειδικότερα από μεθαύριο Δευτέρα και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 16:00 η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα μετατεθεί σε κλάδο της σήραγγας που χρησιμοποιείται στην κατεύθυνση προς Αθήνα (Νεοχώρι –Α), σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξυπηρετείται σε ανοικτή οδό (εκτός σήραγγας).

