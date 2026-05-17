Τα νέα μέτρα για τα πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για ανήλικους (βίντεο)

Νέα αυστηρά μέτρα για πατίνια και γουρούνες προανήγγειλε ο υφυπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με έμφαση στην ασφάλεια των ανηλίκων.

Στις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αναφέρθηκε εκτενώς ο Υφυπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο». Ο Κυρανάκης εστίασε αρχικά στα αυξανόμενα περιστατικά ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, ξεκαθαρίζοντας πως η πολιτεία θα παρέμβει δραστικά, εστιάζοντας κυρίως στην προστασία των ανηλίκων αλλά και στη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία και την υφιστάμενη κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ο Υφυπουργός τόνισε:

«Πέρσι στα 517 θανατηφόρα τροχαία, 2 είχαν εμπλεκόμενους με πατίνι. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι πολύ χαμηλότερα τα νούμερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην Ευρώπη έχουμε 150 θανατηφόρα.

Τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, έρχονται από παραβιάσεις του ήδη ισχύοντος πλαισίου. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει απαγορεύσεις ώστε να μη γίνονται παραβιάσεις.

Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε και το τραγικό και θανατηφόρο με τον ανήλικο στην Ηλεία προήλθε από παραβίαση του ισχύοντος πλαισίου. Εγώ αυτό που βλέπω και με ανησυχεί πραγματικά και γι’ αυτό θα πάρουμε μέτρα περαιτέρω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανήλικους οι οποίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να καταλάβουν ότι στο δρόμο υπάρχουν κανόνες.

Υπάρχει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τον οποίο σέβονται όλοι οι υπόλοιποι. Αντιμετωπίζουν λίγο πολύ την κυκλοφορία ως βιντεοπαιχνίδι και όχι ως μία συνύπαρξη, μία συμβίωση με αυτοκίνητα, μηχανές και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί σε έναν δρόμο που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε κανόνες. Αυτό δε συνέβαινε παλιά με τα ποδήλατα. Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους στο δρόμο κάτω των 18 ετών.

Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωση μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι.

Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πωλούν τέτοια οχήματα, πωλούν πατίνια τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι οι προδιαγραφές οφείλουν να είναι για ταχύτητες 25 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό τηρείται στα ενοικιαζόμενα, δεν τηρείται στα ιδιόκτητα».

Αυστηρότερα κριτήρια για τις «γουρούνες» και τα Rent a Car

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Κυρανάκης ερωτήθηκε για το φλέγον ζήτημα της κυκλοφορίας των τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνες), ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου. Ο ίδιος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη γενικότερη μείωση των τροχαίων στη χώρα, ενώ προσδιορίζει το πλαίσιο των ελέγχων που θα εφαρμοστεί στα καταστήματα ενοικίασης:

«Είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, το χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία μας, χαμηλότερο από τη χρονιά του covid, που δεν κυκλοφορούσε έξω ψυχή. Άρα λοιπόν, τα μέτρα που έχουμε πάρει δουλεύουν και τα εφαρμόζουμε μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Από κει και πέρα, η εκστρατεία μας για φέτος αφορά συνολικά στα rent a car.

Τα rent a car είναι είτε νοικιάζουν αυτοκίνητο, είτε μηχανές, είτε γουρούνες, θα πρέπει να πάρουν αυστηρότερα μέτρα. Να τους ενδιαφέρει καταρχάς, ο αναβάτης μιας μηχανής να φοράει οπωσδήποτε κράνος, να έχουν το κατάλληλο δίπλωμα στα κατάλληλα κυβικά. Και από κει και πέρα στους γουρούνες, αυτό που έχουμε συζητήσει από πέρσι το καλοκαίρι είναι κάποια κριτήρια τα οποία αφορούν στα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο δίπλωμα. Τώρα καθολικές απαγορεύσεις, οι οποίες δεν ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν ξέρω τι νόημα έχουν».

Πηγή: reader.gr