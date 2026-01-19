Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου πλαστικών, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο Μενίδι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και λόγω των εύφλεκτων υλικών στο χώρο του εργοστασίου έλαβε γρήγορα διαστάσεις, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχουν προκληθεί ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.

Μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφορο όχημα. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΕ