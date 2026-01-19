Αγρίνιο: Δράστης και θύμα ήταν φίλοι – Πώς φτάσαμε στο έγκλημα (βίντεο)

Η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο της δολοφονίας σε βάρος του 50χρονου Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας και πατέρα ενός ανήλικου αγοριού.

Τα όσα διαδραματίστηκαν τον τελευταίο ειδικά χρόνο, έδειχναν πως η ιστορία αυτή θα είχε αιματηρή κατάληξη.

Ο 44χρονος δράστης που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Μεσολογγίου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον νόμο περί όπλων, ήταν φίλος με το 50χρονο θύμα και μάλιστα εργαζόταν μία περίοδο στα κτήματά του.

Κάποια στιγμή αναπτύχθηκε ερωτική σχέση με την σύζυγό του θύματος και μητέρα του ανήλικου αγοριού τους και εκείνη έφυγε από το σπίτι της και πήγε μαζί με το παιδί τους στην Πάτρα, όπου την φιλοξενούσε η αδελφή της.

Τους τελευταίους μήνες όμως τα βρήκε με τον σύζυγό της και αποφάσισε να επιστρέψει πίσω σε αυτόν. Αυτό προκάλεσε τον θυμό του 44χρονου, ενώ οι δύο άντρες έρχονταν στα λόγια όποτε συναντούσαν ο ένας τον άλλον.

Ίσως να μην ήταν τυχαίο ότι και οι δύο κουβαλούσαν στα αυτοκίνητά τους, τις καραμπίνες τους, θέτοντας τις προϋποθέσεις για μία ολέθρια πορεία σύγκρουσης. Οι δύο άντρες τυχαία συναντήθηκαν στο καφενείο του χωριού, όταν το θύμα που καθόταν στο καφενείο, είδε τον δράστη να περνάει απ’ έξω με το αυτοκίνητό του.

Όπως κατέθεσε ο 44χρονος, το θύμα τον ακολούθησε με το αυτοκίνητό του, ενώ εκείνος κατευθυνόταν σε ένα ραντεβού όπως ισχυρίστηκε με έναν έμπορο. Κάποια στιγμή σταμάτησε, βγήκε και είδε το θύμα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον είδε να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητο και τότε τον πυροβόλησε πρώτος μία φορά από μπροστά και στη συνέχεια άλλες δύο από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου μέχρι που αυτό ακυβέρνητο ακινητοποιήθηκε στο πρανές, μερικά μέτρα πιο κάτω.

Αυτόν τον ισχυρισμό δεν τον αποδέχονται οι Αρχές και θεωρούν ότι κατά πάσα πιθανότητα, ο δράστης έστησε καρτέρι θανάτου στο θύμα και αυτό που ενισχύει την πεποίθησή τους, είναι η στάση του σώματος του θύματος όπως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, πεσμένος μπρούμυτα και το όπλο δίπλα του και όχι μπροστά του, το οποίο μάλιστα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Ο δράστης μετά την πράξη του μετέβη στο σπίτι του στο διπλανό χωριό όπου κάλεσε την Αστυνομία που στο μεταξύ είχε φτάσει στο σημείο και άντρες του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς μετέβησαν εκεί όπου παραδέχτηκε την πράξη του, τον συνέλαβαν και τους παρέδωσε και το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε.

Η σύζυγός του θύματος μετά τα όσα έγιναν, φέρεται να έχει εγκαταλείψει το χωριό μαζί με το παιδί της, με την τοπική κοινωνία να είναι ανάστατη υπό τον φόβο τυχόν αντιποίνων.

O δράστης αφού ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη στον Ανακριτή.

