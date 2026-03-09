Στην τύχη τους όλα τα λιμάνια στους Δήμους Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης

Το σημαντικό έργο αποκατάστασης ζημιών σε λιμάνια των Δήμων Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, που δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2020, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Εμεινε στη μέση, λόγω κυρίως προβλημάτων στη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ανασταλτικός παράγοντας ήταν και η έλλειψη μελετών, με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την ουσιαστική προστασία.

Εξι χρόνια μετά τα λιμάνια και οι παραλιακές ζώνες στην Κορώνη, τη Μεθώνη και την Πύλο παραμένουν απροστάτευτες, περιμένοντας ακόμα τα έργα προστασίας τους, που πρέπει να είναι μελετημένα, ουσιαστικά και να θωρακίσουν πραγματικά τις περιοχές.

Το μόνο έργο που έφθασε κοντά στην ολοκλήρωσή του, έγινε στο Πεταλίδι, ενώ κάποιες εργασίες έγιναν και στην Πύλο. Από το έργο δεν έγινε η παραμικρή παρέμβαση σε Κορώνη, Μεθώνη, Φοινικούντα και Γιάλοβα.

Το έργο αποκατάστασης ζημιών σε λιμάνια των Δήμων Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ με προθεσμία υλοποίηση 18 μήνες, δημοπρατήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2020 από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η εκτίμηση ήταν ότι 1 εκ. θα διατίθετο για το Πεταλίδι και τα άλλα 2 εκ. για τα λιμάνια του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Την 1η Απριλίου ανατέθηκε η σύμβαση στην ανάδοχο εταιρεία, την ΚΕΠΑ Αττικής ΑΤΕ με έκπτωση 25,27%.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της “Ε”, στις 9 Νοεμβρίου ξεκίνησαν πρόδρομες εργασίες στο Πεταλίδι, παρουσία του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και στελεχών της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που ήταν η επιβλέπουσα υπηρεσία.

ξεκίνησαν στο έργο αποκατάστασης ζημιών σε λιμάνια των Δήμων Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος έδωσε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αντιμετώπισης ζημιών οδοποιίας λιμανιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023, λόγω της εκτέλεσης νέων εργασιών μέσω σύνταξης κι έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης εργασίας.

Τελικά υπήρξε διάλυση της εργολαβίας και το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος μας ενημέρωσε ότι στο Πεταλίδι φτιάχθηκε ο χερσαίος χώρο της παραλιακής ζώνης που είχε καταστραφεί και από παλιότερες κακοκαιρίες. Μπήκαν και πέτρες για την προστασία σπιτιών που είναι κοντά στη θάλασσα κι έγιναν παρεμβάσεις από τη “Βρύση του Ψεύτη” μέχρι περίπου και το κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ δεν έφθασε το έργο και η προστασία της περιοχής, σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα γίνει από το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας που αναμένεται να προκηρύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΠΥΛΟΣ, ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗ

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας μας πληροφόρησε ότι οι μοναδικές εργασίες έγιναν στη λαϊκή πλαζ της Πύλου, όπου φτιάχθηκαν τα δάπεδα κι έγιναν και κάποιες άλλες με πλωτό γερανό (μπίγα) στους δύο κυματοθραύστες.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι στην Κορώνη, για το Αρτάκι και την παραλιακή ζώνη, απαιτούνται πολύ μεγάλα έργα, με πρώτο και σημαντικότερο την επέκταση του μόλου κατά 100 μέτρα για προστασία από τη βόρεια πλευρά. Επισήμανε χαρακτηριστικά πως “δεν επιτρέπεται η Κορώνη να μην έχει λιμάνι, για την προστασία των αλιευτικών σκαφών και για να προσεγγίζουν τουριστικά σκάφη”.

Για τη Μεθώνη παρατήρησε ότι “δεν είναι μόνο ο δρόμος, υπάρχει κίνδυνος και για τα σπίτια” και μας ενημέρωσε πως ο Δήμος έχει αναλάβει κι εκπονεί σημαντική μελέτη, για να αντιμετωπιστεί η διάβρωση της ακτής στην ανατολική πλευρά του Κάστρου και στην παραλιακή ζώνη.

Ανέφερε ότι θα χρειαστούν αδειοδοτήσεις κι εγκρίσεις, γιατί εμπλέκονται αρκετές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και της Αρχαιολογίας κι εξέφρασε την πίστη πως όταν έρθει η ώρα, το έργο που θα πρέπει να γίνει, θα χρηματοδοτηθεί όσο ακριβό και αν είναι, λόγω της αναγκαιότητας και της μεγάλης σημασίας.

Χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία των παρεμβάσεων προστασίας και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων σε Γιάλοβα και Φοινικούντα, ο κ. Καρβέλας τόνισε την αναγκαιότητα έργου προστασίας και θωράκισης στο λιμάνι της Πύλου.

* Στελέχη της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, του υπουργείου Υποδομών, με έδρα την Πάτρα, επιβεβαίωσαν τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, στάθηκαν στην έλλειψη μελετών και σημείωσαν τη μεγάλη ανάγκη να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες για την ουσιαστική θωράκιση λιμανιών και παραλιακών ζωνών στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.