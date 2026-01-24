Τι λένε τα ζώδια σήμερα (24/1)

Κριός

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο σου και στον 1ο σου για να φέρει έντονη δραστηριοποίηση, κυκλοθυμικότητα, νεύρα και εγωιστικές διαθέσεις, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο που απαιτείς να γίνουν όλα όσα επιθυμείς. Οι αντιδράσεις σου είναι άμεσες και αυθόρμητες, χωρίς πάντα να φιλτράρεις τα λόγια ή τις κινήσεις σου, κάτι που μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις σου. Η ανάγκη να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων είναι έντονη και δύσκολα δέχεσαι παρεμβάσεις. Aυτή η διέλευση σε βοηθά να «ακούσεις» καλύτερα τις προσωπικές σου ανάγκες και να πάρεις πρωτοβουλίες που σε εκφράζουν.

Ταύρος

Η Σελήνη στον Κριό στον 12ο σου σε βάζει σε μια πιο εσωστρεφή και συναισθηματικά ευαίσθητη διάθεση, φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις, φόβους και ζητήματα που συνήθως κρατάς κρυμμένα. Είναι μια ημέρα που έχεις ανάγκη από ησυχία, ξεκούραση και αποστασιοποίηση από την ένταση της καθημερινότητας, καθώς η ψυχολογία σου επηρεάζεται πιο εύκολα. Παλιές αναμνήσεις ή καταστάσεις του παρελθόντος μπορεί να σε απασχολήσουν έντονα, ζητώντας επίλυση ή αποδοχή. Απόφυγε να πιέσεις τον εαυτό σου ή να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, ειδικά αν νιώθεις συναισθηματική σύγχυση.

Δίδυμοι

Η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό στον 11ο σου και στρέφει την προσοχή σου στους/ις φίλους/ες, τις συλλογικές δραστηριότητες και τους μελλοντικούς σου στόχους. Είναι μια ημέρα που νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις, να μοιραστείς ιδέες και να έρθεις πιο κοντά με άτομα που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο. Μέσα από συζητήσεις μπορεί να προκύψουν πληροφορίες ή νέες προοπτικές που σε βοηθούν να δεις διαφορετικά ένα προσωπικό σου ζήτημα. Παράλληλα, οι συναισθηματικές σου μεταπτώσεις επηρεάζονται έντονα από τη στάση των άλλων απέναντί σου, γι’ αυτό πρόσεξε τις προσδοκίες που έχεις.

Καρκίνος

Η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό στον 10ο σου και φέρνει στο προσκήνιο θέματα καριέρας, στόχων και κοινωνικής εικόνας, κάνοντάς σε όμως πιο ευαίσθητο/η απέναντι στην κριτική και την αναγνώριση που λαμβάνεις. Η ανάγκη να νιώσεις αποδοχή μέσα από τον επαγγελματικό χώρο είναι έντονη και μπορεί να σε αγχώσει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Παράλληλα, οικογενειακά ζητήματα ή συναισθηματικές εκκρεμότητες επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργείς στη δουλειά σου. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι σε ανωτέρους, καθώς η φόρτιση μπορεί να σε οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.

Λέων

Η Σελήνη στον Κριό και στον 9ο σου, σου δημιουργεί έντονη ανάγκη για διεύρυνση οριζόντων, εμπειρίες και πνευματική αναζήτηση. Η διάθεσή σου ανεβαίνει όταν ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και αναζητάς νόημα μέσα από γνώση, συζητήσεις ή σχέδια που ανοίγουν προοπτικές για το μέλλον. Είναι πιθανό να σε απασχολήσουν θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων, με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Παράλληλα, εκφράζεις πιο εύκολα τις απόψεις σου, χωρίς όμως πάντα να λαμβάνεις υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων. Πρόσεξε την υπερβολή και την τάση να θεωρείς πως έχεις απόλυτο δίκιο.

Παρθένος

Η Σελήνη στον Κριό και στον 8ο σου σε φέρνει αντιμέτωπο/η με έντονα συναισθήματα, βαθιές σκέψεις και εσωτερικές διεργασίες που δύσκολα εκφράζεις. Θέματα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά οικονομικά, οφειλές ή συναισθηματικές εξαρτήσεις έρχονται στο προσκήνιο και απαιτούν ρεαλιστική διαχείριση. Η ψυχολογία σου είναι πιο ευάλωτη, γεγονός που μπορεί να σε κάνει καχύποπτο/η ή ελεγκτικό/ή απέναντι στους/ις άλλους/ες. Παράλληλα, η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε βοηθά να αντιληφθείς παρασκηνιακές κινήσεις ή κρυφές προθέσεις.

Ζυγός

Η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό στον 7ο σου και φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις σου, προσωπικές και επαγγελματικές, με αποτέλεσμα να είσαι πιο ευαίσθητος/η στη στάση και τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί σου. Εχεις ανάγκη για ισορροπία και επιβεβαίωση, γεγονός που μπορεί να σε οδηγήσει σε συναισθηματικές αντιδράσεις αν νιώσεις ότι δεν εισπράττεις όσα δίνεις. Συζητήσεις με τον/ην σύντροφο ή έναν/μια συνεργάτη αποκτούν βαρύτητα και μπορεί να φέρουν ξεκαθαρίσματα. Πρόσεξε την τάση να προσαρμόζεσαι υπερβολικά στις ανάγκες των άλλων, παραμελώντας τις δικές σου.

Σκορπιός

Η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό στον 6ο σου και στρέφει το ενδιαφέρον σου στην καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις και τη φυσική σου κατάσταση, αυξάνοντας το άγχος και την προσοχή σου στις λεπτομέρειες. Οι ρυθμοί της ημέρας μπορεί να σε κουράσουν περισσότερο, ειδικά αν αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν ή αν πιέζεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα. Μικροεντάσεις στον εργασιακό χώρο ή με άτομα της καθημερινής σου ρουτίνας μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σου. Είναι σημαντικό να οργανώσεις σωστά τον χρόνο σου και να δώσεις προτεραιότητα στην υγεία σου.

Τοξότης

Η Σελήνη βρίσκεται τον Κριό στον 5ο σου και φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη σου για χαρά, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση. Η διάθεσή σου γίνεται πιο παιχνιδιάρικη και έχεις την τάση να λειτουργείς αυθόρμητα, ακολουθώντας τα συναισθήματά σου χωρίς πολλή σκέψη. Ευνοούνται τα αισθηματικά θέματα, οι καταστάσεις και οι στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις ξεχωριστός/ή, όμως πρόσεξε την υπερβολή και τις παρορμητικές αντιδράσεις. Παράλληλα, θέματα που αφορούν παιδιά, δημιουργικά σχέδια ή τη διασκέδασή σου, σε απασχολούν έντονα και μπορεί να σου απορροφήσουν ενέργεια.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον Κριό βρίσκεται στον 4ο σου και στρέφει την προσοχή σου στην οικογένεια και τις προσωπικές σου ρίζες, φέρνοντας έντονα συναισθήματα και ανάγκη για ασφάλεια. Η ημέρα μπορεί να σου δημιουργήσει εντάσεις ή ανησυχίες σχετικά με οικιακά ζητήματα ή σχέσεις με τα κοντινά σου πρόσωπα. Η διάθεσή σου επηρεάζεται εύκολα από τα συναισθήματα των άλλων, γεγονός που σε κάνει πιο ευάλωτο σε συγκρούσεις ή παρανοήσεις. Είναι σημαντικό να δείξεις υπομονή και να αποφύγεις παρορμητικές αντιδράσεις, δίνοντας προτεραιότητα στη γαλήνη και την ισορροπία στο περιβάλλον σου.

Υδροχόος

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού στον 3ο σου και στρέφει την προσοχή σου στην επικοινωνία, τις καθημερινές σου επαφές και τις πληροφορίες που λαμβάνεις ή μεταφέρεις. Η διάθεσή σου είναι πιο ευμετάβλητη και η ανάγκη σου να εκφράσεις σκέψεις και συναισθήματα έντονη, γεγονός που μπορεί να σε φέρει σε συζητήσεις ή ακόμα και σε μικρές αντιπαραθέσεις. Η περιέργεια και η διάθεσή σου για μάθηση είναι αυξημένες και σε βοηθούν να δεις καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε φλυαρίες ή υπερβολική ανησυχία για λεπτομέρειες.

Ιχθύες

Η Σελήνη στο ζώδιο του Κριού και στον 2ο σου, φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά θέματα που σε απασχολούν και τις προσωπικές σου αξίες. Η διάθεση είναι πιο ευαίσθητη απέναντι σε όσα σχετίζονται με χρήματα ή υλικά αγαθά, και είναι πιθανό να σε απασχολήσουν ζητήματα προϋπολογισμού. Αναδύονται συναισθήματα σχετικά με την αυτοεκτίμηση και την αξία που δίνεις στον εαυτό σου και στους γύρω σου. Πρόσεξε την τάση για σπατάλη ενέργειας ή συναισθημάτων. Είναι καλή ημέρα για να επανεξετάσεις προτεραιότητες και να θέσεις σταθερά θεμέλια για οικονομική ασφάλεια.