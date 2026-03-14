«Χάσαμε τη θεία στοπ» αύριο στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών "Μέθεξις" και σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, το έργο ζωντανεύει μέσα από έναν εξαιρετικό θίασο, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του κειμένου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετίας του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή. Ενας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ενας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Ομως η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων. Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Νατασα Κοτσοβού, Γιωργοσ Σουξές, Χρήστος Τριπόδης. Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης. Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του more.com.