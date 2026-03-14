Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την 201η επέτειο της μάχης στη Σχοινόλακα από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στη Σχοινόλακα.

Στις 11.05 θα τελεστή δοξολογία και ύστερα επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων και θυμάτων των εθνικών αγώνων, έμπροσθεν του μνημείου των πεσόντων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές, τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμη των πεσόντων, ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κα. Γόνη Διονυσοπούλου.