Εντοπίστηκε το πτώμα της πέμπτης γυναίκας που αγνοούνταν μετά την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα

Εντοπίστηκε πέμπτο πτώμα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν το πτώμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα.