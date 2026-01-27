Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 10:11
Εντοπίστηκε το πτώμα της πέμπτης γυναίκας που αγνοούνταν μετά την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα
Εντοπίστηκε πέμπτο πτώμα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν το πτώμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα.
Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν 5 γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν χθες αρχικά τρία πτώματα και αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο.
Σημειώνεται ότι στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν συνολικά 13 άτομα.
