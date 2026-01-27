Πέντε νεκροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία (βίντεο)

Σε σοβαρό δυστύχημα φέρονται να εμπλέκονται Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια, που ταξίδευαν για τη Λιόν για τον αγώνα της Πέμπτης με τη γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδονται από τα ρουμανικά Μέσα, ένα βανάκι 10 ατόμων με Ελληνες φιλάθλους συγκρούστηκε με φορτηγό στη Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πέντε ατόμων, τον σοβαρό τραυματισμό ενός και τον ελαφρύτερο τραυματισμό άλλων δύο ατόμων.

Για τη διαχείριση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν ένα όχημα πρώτης επέμβασης και διοίκησης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο συνεργεία καθώς και ένα όχημα για τη μεταφορά προσωπικών τραυματιών και πολλαπλών θυμάτων.

Πηγή: ertnews.gr