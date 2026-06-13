Ηλεκτρονικά πλέον το Κτηματολόγιο στη Μεσσηνία - Από τη Δευτέρα τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινάει η επίσημη λειτουργία του Κτηματολογίου στη Μεσσηνία, καθώς περαιώθηκε η κτηματογράφηση που αφορούσε σε μεγάλο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ειδικότερα η διαδικασία κτηματογράφησης ολοκληρώθηκε στις κοινότητες των Δήμων Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Πύλου - Νέστορος και Τριφυλίας, ενώ όσον αφορά τον Δήμο Καλαμάτας για τις Δημοτικές Ενότητες Αριος, Αρφαρών, Θουρίας (Κοινότητες Αιθαίας, Αμφειας, Πολιανης) και Καλαμάτας (Κοινότητες Βέργας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελιού, Λαδά, Μικρής Μαντινείας, Νέδουσας και Πηγών).

Στον Δήμο Μεσσήνης η διαδικασία κτηματογράφησης ολοκληρώθηκε στις Δημοτικές Ενότητες Αίπειας, Ανδρούσας, Αριστομένη, Βουφράδων, Ιθώμης, Πεταλιδίου, Τρικόρφου και Μεσσήνης (Κοινότητες Αβραμιού, Ανάληψης, Βελίκας, Λευκοχώρας, Λυκότραφου, Μάδενας, Νεοχωρίου Αριστομένη, Πιλαλίστρας, Σπιταλίου και Τριόδου).

Xθες Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα ταλαιπωρίας των πολιτών που στήνονταν από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 4 ή και από τα μεσάνυχτα ακόμα(!), έξω από το Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας για να πάρουν σειρά και να εξυπηρετηθούν. Και αυτό χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα εξυπηρετηθούν όλοι, καθώς καθημερινά η υπηρεσία μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 20 άτομα, ενώ προσέρχονταν 35 και πλέον, τα οποία είχαν ξεκινήσει από τις 2.30 και τις 3 το πρωί από την Πύλο και το Βασιλίτσι, όπως καταγράψαμε την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από την προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας Έλενα Ορφανού, από τη Δευτέρα πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στο σύστημα του Κτηματολογίου και να αναζητήσει τα κτηματολογικά του φύλλα. Να εξετάσει και να διαπιστώσει αν είναι σωστά περασμένη η πληροφορία, νομική και χωρική, που αφορά το ακίνητό του.

Αν υπάρχει εκτοπισμός και φαίνεται αναρτημένο άλλο φυσικό πρόσωπο από τον πραγματικό δικαιούχο ή αν φάινεται η ένδειξη άγνωστος ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας θα εκτιμήσει το πρόβλημα και θα τον συμβουλεύσει με ποια διαδικασία, δικαστική ή εξωδικαστική θα το επιλύσει.

Πάντως, από το 2021 έως και το 2023, κατά το στάδιο της ανάρτησης της κτηματογράφησης, ο κάθε ιδιοκτήτης είχε τη δυνατότητα να δει και να διορθώσει τα τυχόν προβλήματα. Διαδικασία, που προφανώς δεν έκανε κι έφθασε μέχρι χθες να ταλαιπωρείται.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2025 τελείωσε η κτηματογράφηση, που είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2019 και αφορά τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας (σπίτια, κτήματα, οικόπεδα) από τους πολίτες, προκειμένου να τα επεξεργαστεί η πλατφόρμα, νομική και τεχνική, για να φτάσουμε σήμερα με ασφάλεια στην επίσημη λειτουργία του Κτηματολογίου για τις προαναφερθείσες περιοχές

Να σημειώσουμε ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας καλύπτει όλη τη Μεσσηνία, εκτός από την Τριφυλία που καλύπτεται από το Κτηματολογικό Γραφείο Κυπαρισσίας.

Η υπηρεσία ασχολείται με μεταγραφή και καταχώρηση συμβολαιογραφικών πράξεων, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, και εξαλείψεις.

Γ.Σ.