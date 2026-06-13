Αποδόμηση προθέσεων Σαμαρά από Μητσοτάκη με συνέντευξη του στον ΑΝΤ1

Αποδόμηση των προθέσεων του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με τη φημολογία ίδρυσης κόμματος αποτελούν τα όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 απαντώντας σε ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου.

“Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψη μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ”.

Στη συνέντευξη του ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι “είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη”, ότι “τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός” και τον χαρακτήρισε “καλό πρωθυπουργό”, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψη του, καθώς υπήρξε υπουργός του.

Στο ίδιο πλαίσιο ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες, ενώ πρόσθεσε ότι “σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, εκλεγμένους με τη ΝΔ και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο”.