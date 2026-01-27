Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: 7 νεκροί, 3 σοβαρά τραυματίες (βίντεο)

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βαν μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ από Κατερίνη και Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Προπορευόταν άλλο λεωφορείο με οπαδούς του ΠΑΟΚ που είχε περάσει νωρίτερα το πρωί από τη Ρουμανία.

Τι αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές.

Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών».

