eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026 08:00

Δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Ο τρίτος χειρουργήθηκε στη Ρουμανία

Γράφτηκε από την

Δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Ο τρίτος χειρουργήθηκε στη Ρουμανία

Premium Strom

 

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας από το πολύνεκρο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς θα μεταφέρει σήμερα στη Θεσσαλονίκη αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.

Επίσης θα γίνει μεταφορά με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των σορών των 7 φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας (Τετάρτη 28/01)

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις