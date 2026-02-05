Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το ναυάγιο στη Χίο

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφους έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κ. Χατζηδάκης Να μην αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ALPHA και τον Αντώνη Σρόιτερ, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε τα παρακάτω σε σχέση με το ναυάγιο στη Χίο:

«Είναι δραματικό, πρώτα απ' όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους. Να το σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής. Να σημειώσουμε όμως ακόμα δύο πράγματα: Ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών.

Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως ό,τι κι αν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Θα ΄ρθουν όλα στο φως. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να θέλω φυσικά να προκαταλάβω τα αποτελέσματα, ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά. Αυτό να το σημειώσω».

