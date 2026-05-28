Μήνυμα Δ. Πτωχού για την πρωτοβουλία “Πελοπόννησος 360”: “Επιτάχυνση παρεμβάσεων με συγκεκριμένο σχέδιο”  

Με επίκεντρο τα μεγάλα έργα υποδομής, την ανθεκτικότητα, την αγροτική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών, συνεχίστηκε στη Μεσσηνία η πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός «Πελοπόννησος 360: Από τον διάλογο στην πράξη», επιβεβαιώνοντας τον στόχο της Περιφερειακής Αρχής για παρουσία στο πεδίο, συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και συνεχή παρακολούθηση της πορείας των έργων.

Η επίσκεψη στη Μεσσηνία αποτέλεσε τον τέταρτο σταθμό της πρωτοβουλίας και περιλάμβανε συναντήσεις με δημάρχους και φορείς, αυτοψίες σε κρίσιμες υποδομές και εργοτάξια, καθώς και υπογραφές σημαντικών συμβάσεων έργων.

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Η ημέρα ξεκίνησε με αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, με την ολοκλήρωση των ενισχύσεων στο υπόγειο και την εξέλιξη των αντίστοιχων παρεμβάσεων στον πρώτο και δεύτερο όροφο, σε ένα έργο ιδιαίτερης τεχνικής δυσκολίας και σημασίας για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου, παρουσία αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων, κατά την οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά η εικόνα των έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης, σήμερα υλοποιούνται 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 110 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 18 έργα, ύψους 22 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση με τους δημάρχους της Μεσσηνίας, όπου συζητήθηκαν οι νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης, τα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι προτεραιότητες κάθε δήμου και ο συντονισμός των παρεμβάσεων για την επόμενη περίοδο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας, καθώς και εκπρόσωποι των δήμων Πύλου - Νέστορος και Οιχαλίας.

ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗ ΓΙΑΛΟΒΑ

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας, όπου εξελίσσονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί – προνυμφοκτονίες με χρήση drones σε έκταση περίπου 200 στρεμμάτων, καθώς και παρεμβάσεις με επίγεια μέσα στην αποστραγγιστική τάφρο, συνολικού μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της εντομολογικής επιτήρησης και των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές στάσεις και αυτοψίες σε σημαντικά έργα που εξελίσσονται στη Μεσσηνία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, προϋπολογισμού 239,2 εκατ. ευρώ, μέσω ΣΔΙΤ, που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα προσβασιμότητας και ανάπτυξης της περιοχής.

Ακολούθησε αυτοψία στο τμήμα «Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου», όπου προχωρά η κατασκευή σήραγγας για τη διέλευση από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο έργο «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα)», προϋπολογισμού 7,45 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στη Δυτική Μάνη, όπου πραγματοποιήθηκε η υπογραφή δύο σημαντικών συμβάσεων έργων, παρουσία του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του δημάρχου Δυτικής Μάνης Γιώργου Χιουρέα.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν τα έργα:

«Αποκατάσταση Υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας στη Δημοτική Ενότητα Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 626.892,44 ευρώ

«Αποκατάσταση κοίτης – μερική διευθέτηση του ρέματος στην Τ.Κ. Κιτριών», προϋπολογισμού 550.500,17 ευρώ.

Το μήνυμα του περιφερειάρχη

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι η Μεσσηνία αποτελεί Περιφερειακή Ενότητα με σημαντική δυναμική και μεγάλα έργα σε εξέλιξη, σημειώνοντας πως μέσα από την πρωτοβουλία «Πελοπόννησος 360» η Περιφέρεια επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς κοντά στις τοπικές κοινωνίες, να παρακολουθεί από κοντά την πορεία των έργων και να σχεδιάζει τα επόμενα βήματα σε συνεργασία με δημάρχους, φορείς και πολίτες.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επιτάχυνση παρεμβάσεων που αφορούν τις υποδομές, την ανθεκτικότητα, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την καθημερινότητα των πολιτών, με συγκεκριμένο σχέδιο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, Μαρία Οικονομάκου, Ανδρέας Τσουκαλάς και Αναστάσιος Αδαμόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναστάσιος Σαρδέλης.