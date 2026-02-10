ΕΛΤΑ: Τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν οριστικά

Την 20ή Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση του σχεδίου “μετασχηματισμού” των ΕΛΤΑ, με την αναστολή λειτουργίας 11 υποκαταστημάτων στην περιφέρεια.

Το πλάνο περιλαμβάνει το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων και την αντικατάστασή τους είτε με υπάρχοντα σημεία της ΕΛΤΑ Courier είτε με το μοντέλο «shop-in-shop», όπου ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω συνεργασιών με ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, όπως μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία και καφετέριες.

Ποια υποκαταστήματα κλείνουν από 20 Φεβρουαρίου

Αλιβέρι, Λεχαινά Ηλείας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Αρχάνες Ηρακλείου, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Σοφάδες Καρδίτσας, Νεάπολη Λακωνίας, Σκάλα Λακωνίας, Αλμυρός Μαγνησίας, Στυλίδα Φθιώτιδας.

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών:

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ αποτελεί δομημένη μεταρρύθμιση, βασισμένη σε λεπτομερή χαρτογράφηση του δικτύου, ανάλυση αποστάσεων, αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών και λειτουργικών δεδομένων.

Δεν πρόκειται για οριζόντια παύση λειτουργίας καταστημάτων, αλλά για στοχευμένη αναδιάταξη του τρόπου εξυπηρέτησης. Η ταμπέλα των ΕΛΤΑ παραμένει σε όλη τη χωρα καθώς η φυσική παρουσία δεν αποσύρεται, αλλά αναδιατάσσεται λειτουργικά.

1. Η βάση του σχεδιασμού: Η πραγματική εικόνα του δικτύου

Στις 31/10/2025, το πανελλαδικό δίκτυο αριθμούσε:

475 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα

401 πρακτορεία ΕΛΤΑ (shop-in-shop)

155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier

Σύνολο 1.031 σημεία εξυπηρέτησης

Από 1/1/2026, μετά την αναστολή 46 καταστημάτων σε περιοχές αστικής πυκνότητας (Αττική, Θεσσαλονίκη κ.ά.), όπου υπήρχαν ήδη εναλλακτικά σημεία, το δίκτυο διαμορφώνεται σε:

429 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα

401 πρακτορεία ΕΛΤΑ (shop-in-shop)

155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier

Σύνολο: 985 σημεία σημεία εξυπηρετησης

Οι μεταβολές έγιναν σε περιοχές με πολλαπλές επιλογές εξυπηρέτησης, ώστε να μην υπάρξει κενό κάλυψης.

2. Τι προβλέπει το νέο πλάνο

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά του έργου από 150 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα:

είτε σε νέα πρακτορεία συνεργατών

είτε σε υφιστάμενα κοντινά σημεία εξυπηρέτησης

Στο τελικό σχήμα, τα σημεία εξυπηρέτησης δεν μειώνονται ως παρουσία στον χάρτη. Ο αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος.

3. Μεθοδολογία ανά σημείο

Για κάθε περίπτωση εξετάστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια:

πραγματική απόσταση από εναλλακτικό σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης

ύπαρξη ΑΤΜ ή τραπεζικού ιδρύματος

όγκος συναλλαγών

κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Βάσει αυτής της αξιολόγησης, 17 καταστήματα εξαιρέθηκαν από το αρχικό πλάνο, επειδή στην περιοχή τους δεν υπήρχε ΑΤΜ ή τραπεζική δομή. Πρόκειται για σαφή κοινωνική δικλείδα ασφαλείας.

4. Οργανωμένη και διαφανής προετοιμασία

Πριν από κάθε μετάβαση έχει προηγηθεί:

διαλογος με τους τοπικούς φορείς

έγκαιρη ενημέρωση εργαζομένων ΕΛΤΑ για τη νέα θέση εργασίας τους.

τοποθέτηση αφισών ενημέρωσης στα καταστήματα

διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους πολίτες

Επιπλέον, σε κάθε μετάβαση προβλέπεται πενθήμερη παράλληλη λειτουργία του υφιστάμενου και του νέου σημείου εξυπηρέτησης. Παράλληλα, προσωπικό των ΕΛΤΑ θα αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων πρακτόρων και θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, με στόχο τη διασφάλιση της άψογης εξυπηρέτησης των πολιτών.

5. Σταδιακή υλοποίηση

Ο μετασχηματισμός εξελίσσεται σταδιακά:

Έναρξη 20 Φεβρουαρίου με 11 καταστήματα στην περιφέρεια.

Τον Μάρτιο ακολουθεί δεύτερη, μεγαλύτερη δέσμη μεταβάσης σε πράκτορες.

Σταδιακή λειτουργία του μοντέλου shop-in-shop μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Ήδη εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους πράκτορες σε όλη τη χώρα. Υποβάλλονται αιτήσεις συνεργασίας, οι οποίες εξετάζονται λεπτομερώς ως προς την επάρκεια, την υποδομή και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών, ώστε κάθε νέο σημείο να πληροί τα πρότυπα ποιότητας των ΕΛΤΑ.

6. Ουσιαστική διαφορά από το παρελθόν

Σε αντίθεση με οριζόντιες πρακτικές:

κάθε παρέμβαση γίνεται ανά περιοχή

έχει προηγηθεί λειτουργική ανάλυση

υπάρχει μεταβατική περίοδος

διασφαλίζεται η τραπεζική πρόσβαση

διατηρείται η φυσική παρουσία

Συμπέρασμα

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι μια πλήρως τεκμηριωμένη, κοινωνικά ευαίσθητη και σταδιακά υλοποιούμενη μεταρρύθμιση, που μετατρέπει το δίκτυο σε πιο ευέλικτο και βιώσιμο, χωρίς να μειώνει την πραγματική παρουσία υπηρεσιών για τον πολίτη.

Η διανομή στις εν λόγω περιοχές, καθώς και η εξυπηρέτηση όσων πολιτών λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον, από τους ταχυδρόμους των ΕΛΤΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά σχετικά με το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ ότι καμία θέση εργασίας δε χάνεται.

Τα πρώτα 11 καταστήματα που μετασχηματίζονται

Αλιβέρι: Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο Αλιβέρι μεταφέρονται από 20.02 σε πλησίον σημείο συνεργάτη ΕΛΤΑ. Στα 490 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Κωνσταντίνου Παππά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Λεχαινά Ηλείας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Λεχαινά θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Κώστα Δουμά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ της Αλεξάνδρειας Ημαθίας θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 600 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο της τοπικής συνεργάτιδας, κ. Γεωργίας Μπεντίλα. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Αρχάνες Ηρακλείου: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Αρχάνες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 200 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Δημήτριου Βογιατζή. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜs. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Παραμυθιά Θεσπρωτίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στην Παραμυθιά από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής Στα 340 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier του τοπικού συνεργάτη, κ. Βασίλειου Θωμά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Κουφάλια Θεσσαλονίκης: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Κουφάλια από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, με την επωνυμία ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Ι. – ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι.Κ.Ε.. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως, ενδεικτικά, πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Σοφάδες Καρδίτσας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στους Σοφάδες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικής συνεργάτιδας, της κ. Αριστέας Μαλάμη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό καταστήμα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Νεάπολη Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Νεάπολη από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Αντώνιου Μπιλλίνη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Σκάλα Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Σκάλα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 700 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευστάθιου Σεργιάδη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Αλμυρός Μαγνησίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στον Αλμυρό από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 540 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη με την επωνυμία ERMISS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Στυλίδα Φθιώτιδας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Στυλίδα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 670 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευθύμιου Καπάρα. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Το μοντέλο «shop-in-shop» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του πλάνου μετασχηματισμού και αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε καταστήματα της γειτονιάς, που ήδη λειτουργούν, όπως σουπερμάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία τύπου, καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης. Το shop in a shop λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, σε αστικές, ημιαστικές και απομακρυσμένες περιοχές κι έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να λειτουργήσουν απολύτως αποτελεσματικά με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ.

Με όλες τις βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης για τους πολίτες.

Το πλάνο μετασχηματισμού θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ιστορικού αυτού οργανισμού και την παρουσία του κράτους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Πηγή: news247.gr