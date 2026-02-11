Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης (βίντεο)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες μεταδόθηκαν και από την εκπομπή “Buongiorno”, τα πρώτα συμπτώματα εκδηλώθηκαν το απόγευμα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Αμέσως ειδοποίησε φίλους και τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος τον καθοδήγησε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο στον Πειραιά.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για ιογενή λοίμωξη. Εκτός οποιουδήποτε απροόπτου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Πέμπτη.

Πηγή: www.news247.gr