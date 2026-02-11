Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Χαραλάμπους στα Φιλιατρά

Τόσο την παραμονή το απόγευμα -και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες- όσο και χθες σε μια ηλιόλουστη μέρα, χιλιάδες πιστοί προσήλθαν στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα του αγίου, για να προσκυνήσουν. Εκεί τελέστηκε πολυαρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος Γεωργίου -ο οποίος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στη ζωή και τον βίο του αγίου και το παράδειγμά του που πρέπει να ακολουθούμε- και συλλειτουργούντων των μητροπολιτών Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντωνίου και Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε στις κεντρικές οδούς της πόλης λιτάνευση της εικόνας, την οποία μετέφεραν φουστανελοφόροι από τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών και των αγίων λειψάνων του αγίου συνοδεία του ιερού κλήρου, των εκπροσώπων της πολιτείας, των τοπικών αρχών και πιστών με προπομπό μαθητές σχολείων, τη Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας, τη Δημοτική Φιλαρμονική Γαργαλιάνων και τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Στην πλατεία Δημαρχείου έγινε δέηση και ο μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας ευχαρίστησε τους δύο αρχιερείς για την παρουσία τους, όπως και τους υπόλοιπους παρευρισκομένους, ενώ αναφέρθηκε στον Άγιο Χαράλαμπο ζητώντας θερμώς τις προ Θεό πρεσβείες του. Η λιτανεία κατέληξε στον ναό, όπου έγινε και η απόλυση.

Με το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης, στο κτήριο Σπέντζα, ο δήμος προσέφερε κέρασμα φιλοξενίας.

Σε δηλώσεις τους για την εορταστική ημέρα:

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος σημείωσε: «Τα Φιλιατρά και η Τριφυλία γιορτάζουν σήμερα τον Άγιο Χαράλαμπο, τον προστάτη. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι ο Άγιος Χαράλαμπος να δίνει δύναμη, να χαρίζει υγεία, ελπίδα και στήριξη σε όλο τον κόσμο. Η Τριφυλία και τα Φιλιατρά να προοδεύουν, εργαζόμαστε και πασχίζουμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή».

Ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης ευχήθηκε ο άγιος να δίνει δύναμη σε όλους, υγεία και κάθε καλό στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς τόνισε: «Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σήμερα στις εκδηλώσεις του Αγίου Χαραλάμπους πέρα από το μήνυμα που στέλνει ότι η Τριφυλία είναι πιστή στην Ορθοδοξία, αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Άγιος Χαράλαμπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Γενιές Φιλιατρινών και Μεσσήνιων έχουν προστρέξει στην εικόνα του για να αντλήσουν δύναμη».

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου και η συγκίνησή μου να βρίσκομαι στα Φιλιατρά την ημέρα του πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους. Να ευχηθώ σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και κάθε καλό, το μήνυμα της ημέρας ενότητα, αισιοδοξία, ελπίδα, να είναι κάτι που θα μας αγγίξει όλους».

Τέλος ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης επεσήμανε: «Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά απανταχού στους Έλληνες, ο Άγιος Χαράλαμπος να μας έχει υπό τη σκέπη του. Άλλωστε είναι ο τοπικός μας άγιος που μας έχει προστατέψει και μας προστατεύει καθημερινά. Θέλω να έχει όλος ο κόσμος την υγεία του με τις οικογένειές του, να έχει αγάπη, να έχουμε σύμπνοια, ειρήνη, να βοηθούσε να κάνουμε ό,τι καλύτερο με τη βοήθεια του Αγίου Χαραλάμπους για τον τόπο μας».

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, οι αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου Ευστάθιος Αναστασόπουλος και Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο περιφερειακός σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής» Δημήτρης Κουτσούλης, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι.

Κ.Μπ.