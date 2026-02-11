Έτοιμο αρχές του 2027 το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, συνοδευόμενη από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλία Θεοδωρόπουλο, επισκέφθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, ενώ παράλληλα συμμετείχε στον 9ο κύκλο ανοιχτών συναντήσεων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, με αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών για τα τρία υπό ανέγερση νοσοκομεία ΙΣΝ, (Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, μετέβη στο εργοτάξιο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του έργου και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του. Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο που λειτουργεί από το 1953, συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη Λακωνία και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Με την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα του ασθενούς, το νέο νοσοκομείο θα ενσωματώνει σύγχρονους κλινικούς, τεχνολογικούς και λειτουργικούς σχεδιασμούς, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θα παρέχει υψηλής ποιότητας δευτεροβάθμια περίθαλψη σε ενήλικες, παιδιά και νέους, διαθέτοντας πλήρες φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων, μονάδες εντατικής θεραπείας, γυναικολογικές και παιδιατρικές μονάδες, καθώς και αυτοτελή μονάδα ψυχικής υγείας ενηλίκων, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τις ανάγκες των ασθενών.

«Το νέο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης ΙΣΝ κατασκευάζεται με μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με ένα ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, κατά την 1η ημέρα λειτουργίας (αρχές του 2027) θα πρέπει να υπηρετούν σε αυτό, 629 άτομα. Θα εργάζονται 157 ιατροί, 249 νοσηλευτές και άλλα 220 άτομα, λοιπό προσωπικό. Μετά από 3 έτη, στο νέο νοσοκομείο, θα εργάζονται 677 άτομα, ενώ, μετά το 5ο έτος της λειτουργίας του, θα πρέπει να εργάζονται 698 άτομα. Σήμερα, έχουμε 460 άτομα να υπηρετούν στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Το 2025 ενισχύθηκε το νοσοκομείο με 80 άτομα. Άρα, υπολείπονται 96 άτομα για την συμβατική μας υποχρέωση. Δρομολογούνται και αυτές οι προσλήψεις εντός του 2026», ανέφερε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Παράλληλα, η κ. Βιλδιρίδη επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και το προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τόνισε ότι η στελέχωση των τριών νέων νοσοκομείων ΙΣΝ αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκπληρωθούν πλήρως οι συμβατικές υποχρεώσεις για την έναρξη της λειτουργίας τους από την πρώτη ημέρα. Συζητήθηκαν, επίσης, οι άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ καταρτίστηκε σχέδιο ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό με ορίζοντα το έτος 2026.

Σημείωσε ότι η έμπρακτη στήριξη του υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο αποτυπώνεται όχι μόνο στην αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 59% σε σχέση με το 2019, αλλά και στη διαρκή ενίσχυση της στελέχωσής του. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται κενά σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει ενταχθεί στην κατηγορία άγονων περιοχών τύπου Α, με στόχο την ενίσχυση της προσέλκυσης και παραμονής ιατρών κλάδου ΕΣΥ. Η ένταξη αυτή συνοδεύεται από σημαντικά οικονομικά κίνητρα, ύψους 300 έως 600 ευρώ σε μηνιαία βάση, καθώς και από πρόσθετα μη οικονομικά κίνητρα. Παράλληλα, αναμένεται η προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού θέσεων ιατρικού προσωπικού κατά τους προσεχείς μήνες, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του νοσοκομείου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ