Αναβλήθηκε για 5η φορά η δίκη για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου από έξι αστυνομικούς (βίντεο)

Για ακόμα μία φορά, την 5η κατά σειρά, αναβλήθηκε η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγγου.

Η αναβολή αποφασίστηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης, η οποία ανέφερε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο Γιάννης Μάγος, πατέρας του Βασίλη, έκανε λόγο για «εμπαιγμό», αλλά, όπως πρόσθεσε, «τα ντοκουμέντα δεν πρόκειται να αλλάξουν και είναι αδιάσειστα εις βάρος τους».

«Για πέμπτη συνεχή φορά ζήτησαν αναβολή οι κατηγορούμενοι, αρνούμενοι στην ουσία να εμφανιστούν στο δικαστήριο, με προφάσεις οι οποίες είναι αστείες, τις μάθαμε πια. Είναι θλιβερό, αστυνομικοί υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι να αρνούνται κατ' αυτόν τον τρόπο να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Αυτό είναι εμπαιγμός, όχι προς εμάς, αλλά προς τη Δικαιοσύνη και εμπαιγμός προς το Δικαστήριο» τόνισε, μιλώντας στο thepressproject.gr.

Σχολίασε την αιτία της αναβολής λέγοντας ότι «ένας από τους κατηγορούμενους χθες βράδυ ένιωσε κάποια αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική».

«Αναπνευστικά προβλήματα δεν έχει κανένας από αυτούς, αναπνευστικά προβλήματα έχει η κοινωνία» τόνισε.

Δήλωσε επίσης ότι:

«Eμάς αυτό μας ατσαλώνει, μας δίνει περισσότερη δύναμη, κάθε φορά δίνει την ευκαιρία σε συναγωνιστές μας, σε συνανθρώπους μας να έρθουν από όλη την Ελλάδα και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην υπόθεση του Βασίλειου Μάγγου. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάποια στιγμή θα έρθουν στο εδώλιο, τα ντοκουμέντα δεν πρόκειται να αλλάξουν και είναι αδιάσειστα εις βάρος τους».

«Κάποια στιγμή, η Δικαιοσύνη θα πρέπει να σταθεί μπροστά στην κοινωνία και να τη σεβαστεί, να μη δέχεται τέτοιες ευτελείς δικαιολογίες» ανέφερε επίσης.



