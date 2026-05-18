Όλο και περισσότεροι Ρώσοι τουρίστες επισκέπτονται την Ευρώπη

Ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται και πάλι, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ.

Οι Βρυξέλλες δεν έχουν απαγορεύσει την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν, αλλά έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες. Πέρυσι, 620.000 Ρώσοι έλαβαν τουριστική βίζα, 10% περισσότεροι απ’ ό,τι το 2024. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι μεταξύ των πιο αγαπημένων προορισμών τους.

Οι άδειες εισόδου για τους Ρώσους τουρίστες εκδίδονται κυρίως από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, ειδικότερα, χορήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες πέρυσι, εν μέρει λόγω των χρημάτων που ξοδεύουν οι Ρώσοι επισκέπτες.

Στη Γαλλία, οι Ρώσοι κατευθύνονται παραδοσιακά κυρίως στα νότια της χώρας. Η Νίκαια αναφέρεται χαριτολογώντας ως η πρωτεύουσα της Ρωσίας εκτός της ρωσικής επικράτειας. Παρά τις κυρώσεις, πολλοί Ρώσοι παρακολούθησαν και φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα αυξήθηκε κατά 23% και στο Παρίσι.

Δεκάδες Ρώσοι επισκέπτονται καθημερινά το κέντρο έκδοσης θεωρήσεων για τη Σλοβακία και τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου στο κέντρο της Μόσχας. Μεταξύ αυτών που υποβάλλουν αίτηση για ευρωπαϊκή βίζα είναι και η Kira Kulkova, η οποία σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Πορτογαλία. “Οι φίλοι μου ζουν εκεί. Από εκεί θέλω να πάω στο Βερολίνο για το γάμο ενός φίλου μου”, δήλωσε.

Ο Yevgeny Kirilin ταξίδεψε από το Ryazan με όλη του την οικογένεια. Δεν μπορεί να φανταστεί καλοκαιρινές διακοπές χωρίς ένα ταξίδι στην Ευρώπη, παρά το αντιρωσικό συναίσθημα πολλών Ευρωπαίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. “Πηγαίνουμε στην Ισπανία κάθε χρόνο. Φυσικά έχουμε ανησυχίες, αλλά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά”, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία ζητά αυστηροποίηση των κανόνων

Το Κίεβο πιέζει εδώ και καιρό τις ευρωπαϊκές χώρες να τερματίσουν αυτή την πρακτική. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η ΕΕ απαγορεύει την είσοδο μόνο σε όσους εμπλέκονται στις μάχες στην Ουκρανία και σε άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων που έχει καταρτίσει. “Τον Νοέμβριο του 2025, υιοθετήσαμε αυστηρότερους κανόνες για τις θεωρήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν, κατ’ αρχήν, να λαμβάνουν πλέον βίζες πολλαπλών εισόδων”, υπενθύμισε στις αρχές Μαΐου ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερτ.

Αυτό δεν εμποδίζει τους Ρώσους τουρίστες να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Εξειδικευμένα ταξιδιωτικά γραφεία μπορούν να κανονίσουν τα πάντα γι’ αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων. “Κατά μέσο όρο, πουλάμε τρία με τέσσερα ταξίδια το μήνα, κυρίως σε πλούσιους ανθρώπους, πελάτες της μεσαίας τάξης και διευθυντές”, δήλωσε η Alina Ryzhova, υπεύθυνη πωλήσεων στο ταξιδιωτικό γραφείο Respect στη Μόσχα.

Αρμοδιότητα των κρατών μελών η έκδοση βίζας

Η έκδοση θεωρήσεων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ορισμένες χώρες δεν χορηγούν άδειες εισόδου στους Ρώσους τουρίστες, όπως τα κράτη της Βαλτικής, η Πολωνία και η Τσεχία. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι τουρίστες από τη Ρωσία δεν μπορούν να φτάσουν εκεί.

“Εάν λάβουν βίζα από μια συγκεκριμένη χώρα, όπως η Ιταλία ή η Ισπανία, αρχικά θα ταξιδέψουν στη χώρα αυτή, ώστε να μην παραβιάσουν τους κανόνες για τη βίζα. Στη συνέχεια, μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες του χώρου Σένγκεν”, εξήγησε η Yelena Kozlakovskaya, επικεφαλής του ταξιδιωτικού πρακτορείου Respect στη Μόσχα.

Τα τελευταία χρόνια, ο μεγαλύτερος αριθμός Ρώσων πολιτών που έλαβε άδεια εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 2019, όταν ο αριθμός ξεπέρασε τα τέσσερα εκατομμύρια.

Ένα άρθρο γραμμένο από Jan Šmíd, Karel Rožánek, kos (CT), που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 18 Μαΐου 2026 στις 06:30 π.μ. (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Πηγή: ertnews.gr