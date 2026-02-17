Ηράκλειο: «Δεν έπρεπε να το κάνω» λέει ο αδελφοκτόνος που προφυλακίστηκε

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 64χρονος αδελφοκτόνος από τη Μάρθα του δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, μετά από την απολογία του σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την αρχική του κατάθεση, κατά την οποία εμφανίστηκε ψυχρός και αμετανόητος για την πράξη του, σήμερα η απολογητική του γραμμή ήταν διαφορετική. Στην ανακρίτρια είπε ότι έκανε λάθος που σκότωσε το μεγάλο του αδερφό και στους δημοσιογράφους ότι το έχει μετανιώσει και ότι δεν έπρεπε να το κάνει.

Το βράδυ του Σαββάτου είχε καταφέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα του 67χρονου αδερφού του, μετά από καβγά με αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Λίγο νωρίτερα, ήταν ο ίδιος που τηλεφώνησε στην αστυνομία για να πει ότι στο σπίτι που μοιράζονταν τα δύο αδέρφια είχε αρχίσει ένας καβγάς για τα κλειδιά. Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν το συμβάν ως σοβαρό και μετέβησαν στο σπίτι των δύο αδερφών στο χωριό Μάρθα μέσα στα επόμενα δεκαπέντε λεπτά, ήταν όμως ήδη αργά για τον 67χρονο που βρέθηκε νεκρός και με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 64χρονου καθ’ομολογία αδελφοκτόνου Γιάννη Χατζηδάκη, έχει μετανιώσει για την πράξη του και καθώς ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε επίγνωση των κινήσεών του και δεν θυμόταν λεπτομέρειες. Εξαιτίας των ταπεινών αιτίων που τον οδήγησαν στο έγκλημα, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ζητήθηκε να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε αποδεκτό και από την ανακρίτρια.

