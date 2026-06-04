Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Λύθηκε το ζήτημα με Γαλιάτσο - Γιάνναρη

Λύθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης το σοβαρό ζήτημα με τις αιχμές που είχε αφήσει ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Γαλιάτσος, για την επαγγελματική ηθική της συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας – φαρμακοποιού Σοφίας Γιάνναρη, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μετά από εξώδικη όχληση που έλαβε, ο κ. Γαλιάτσος δήλωσε χθες ότι δεν είχε σκοπό να θίξει και να προσβάλει την κ. Γιάνναρη και της ζήτησε συγγνώμη.

Η σύμβουλος της μειοψηφίας δέχθηκε τη συγγνώμη και τον ευχαρίστησε. Αναλυτικά, στην αρχή της χθεσινής συνεδρίασης, ο αντιδήμαρχος Δ. Γαλιάτσος ενημέρωσε ότι έλαβε εξώδικη όχληση από την κ. Γιάνναρη για τοποθετήσεις του στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. “Δεν την πρόσβαλα, ούτε την έθιξα. Δεν πρόσβαλα τον επαγγελματισμό της και την κοινωνική της προσφορά, δεν είπα ότι έκανε παράνομες συνταγογραφήσεις”, ξεκαθάρισε ο αντιδήμαρχος. Πρόσθεσε πως “δεν είχα σκοπό να την προσβάλω. Αν νομίζει ότι την έχω προσβάλει, μπορώ να της ζητήσω συγγνώμη” και κατέληξε ότι “δεν ερχόμαστε στο Συμβούλιο να λύσουμε τα προσωπικά μας, ούτε να κατηγορήσουμε συναδέλφους μας για τον επαγγελματισμό τους, αλλά για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών”. Η Σ. Γιάνναρη δήλωσε πως δέχεται τη συγγνώμη, παρατήρησε ότι “το ζήτημα ήταν αν θέλουμε να κάνουμε το Κοινωνικό Φαρμακείο” και υπενθύμισε πως θέλησε στην προηγούμενη συνεδρίαση να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, να ξεκαθαρίσει, “αλλά επέμεινε στο ό,τι είπα, είπα”. Μίλησε για ηθικό ζήτημα, επισήμανε ότι “ετρώθηκα, γιατί ειπώθηκε ότι έχω συνταγές και περισσεύουν φάρμακα” και πρόσθεσε πως “αν το ακούσει αυτό ο εισαγγελέας, θα επέμβει”.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι “θα το δεχθώ και θα τον ευχαριστήσω”.