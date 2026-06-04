Ανυπαρξία σχεδίου και ενδιαφέροντος για Ρομά

Η μετεγκατάσταση των Ρομά από την Αγία Τριάδα δεν προχωρά. Θα ήταν, άλλωστε, έκπληξη αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Καλές οι δηλώσεις και οι διαβεβαιώσεις, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα πρόβλημα και ένα εμπόδιο που θα καθυστερεί τη διαδικασία. Η έλλειψη βούλησης, αλλά και βεβαιότητας για το αν το μέτρο της μετεγκατάστασης είναι το ενδεδειγμένο, οδηγεί στον δισταγμό και στην αδράνεια για την επίλυση του προβλήματος. Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης γειτονιάς στην Αγία Τριάδα, αλλά και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που έχουν καταπατηθεί, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε μια ομηρία από την οποία το επίσημο κράτος αδυνατεί να τους απελευθερώσει. Το γεγονός αυτό από μόνο του, όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, είναι τραγικό.

Είναι η απόλυτη απόδειξη αποτυχίας ενός κράτους που δεν μπορεί να προστατεύσει θεμελιώδη, συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών του. Η επιλογή να «απελευθερωθεί» η Αγία Τριάδα μέσω της κατασκευής εγκαταστάσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής είναι διπλά προβληματική. Από τη μια πλευρά, δεν γίνεται με όρους χωροταξικού σχεδιασμού, διευκόλυνσης της λειτουργίας των υπηρεσιών και ένταξής τους στον αστικό ιστό της Καλαμάτας. Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα καθυστερήσουν να κατασκευαστούν, γιατί η απομάκρυνση των Ρομά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τέλος, στερείται ένας χώρος για την ανέγερση κοινωνικής κατοικίας, που στη συγκεκριμένη φάση του στεγαστικού ζητήματος θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η κοντόφθαλμη, λοιπόν, πολιτική πρακτική αποδεικνύεται, όπως αναμενόταν, λαθεμένη και ανεπαρκής. Η απελευθέρωση της Αγίας Τριάδας από τους Ρομά θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια. Δεν επιτυγχάνεται γιατί, πολύ απλά, δεν υπάρχει βούληση για την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Συνολικά, το ζήτημα των Ρομά είναι πρόβλημα σχεδίου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει για λόγους μικροπολιτικής συναλλαγής, δεν ισχύει αυτό, γιατί η ψήφος της συγκεκριμένης ομάδας δεν καθορίζεται από μακροπρόθεσμα οφέλη, αλλά από το απολύτως βραχυπρόθεσμο όφελος την ημέρα των εκλογών. Η έλλειψη σχεδίου οφείλεται στο ότι κανένας δεν ασχολείται σοβαρά, επειδή δεν προσβλέπει σε ανταπόδοση. Αφήνουν τους Ρομά να σαπίζουν στο κοινωνικό περιθώριο και την εγκληματικότητα. Υπόσχονται λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, πουλώντας κατά περίσταση «μηδενική ανοχή» ή «ανθρωπισμό». Μένουν και σε αυτό το θέμα στα λόγια και στις υποσχέσεις, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο και αποδοτικό πολιτικά. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι μπορεί να μην κάνουν τίποτα ουσιαστικό, αλλά το πανηγύρι στην Αγία Τριάδα ήταν και φέτος πετυχημένο!

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