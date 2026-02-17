eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ την Παρασκευή

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 99 ετών.

Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 13:00 το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών. Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η σπουδαία ιστορικός, βυζαντινολόγος και καθηγήτρια Πανεπιστημίου αφήνει πίσω της μια πλούσια πνευματική παρακαταθήκη.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ θεωρείτο μία από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές προσωπικότητες, ιδιαίτερα στη βυζαντινολογία, με πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών διαλέξεων και ομιλιών εντός και εκτός Ελλάδας.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976.

