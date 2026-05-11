Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο γενικός διευθυντής της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα”.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη από διαρροή αερίου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

Η παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο συνοδεύτηκε από την έντονη φόρτιση των συγγενών των θυμάτων που ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε, απορρίφθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Ο Υπεύθυνος Παραγωγής είχε απολογηθεί στα τέλη Απριλίου και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Πηγή: news247.gr