«Ο σώζων εαυτόν σωθήτω» τον Ιούλιο στην Καλαμάτα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης. Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων. Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους. Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ενα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα. Σκηνικά: Αννα Μπίζα. Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου. Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Μουσική: Πιέρρος Παπαδάκος. Χορογραφία - Κίνηση: Αντωνία Οικονόμου. Βοηθός Σκηνοθέτη: Πένυ Παπαγεωργίου. Μουσική Επιμέλεια: Ταμίλλα Κουλίεβα. Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης. Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου. Επικοινωνία παράστασης: Αντώνης Κοκολάκης. Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά. Τμήμα επικοινωνίας: Ολγα Κομνηνού. Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και Ταμίλλα Κουλίεβα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 18€ στην προπώληση και 22€ γενική είσοδος και διατίθενται μέσω more.com και στο τηλεφωνικό κέντρο 2111000365. Για ομαδικές κρατήσεις λειτουργούν τα τηλέφωνα 211-1026277 και 210-2117240. Τη διεύθυνση και οργάνωση της περιοδείας έχουν οι Βλάσσης Θεοδωρίδης και Γιάννης Ροδόπουλος, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.a-th.gr.