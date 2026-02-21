Τι λένε τα ζώδια σήμερα (21/2)

Κριός

Η Σελήνη από το ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων, κάνοντάς σε πιο εκφραστικό/ή και αποφασιστικό/ή. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 11ο οίκο σου, σου δίνει ώθηση μέσα από φίλους/ες, ομάδες ή συλλογικές προσπάθειες, να ενισχύσεις τη δράση σου. Νιώθεις ότι μπορείς να διεκδικήσεις στόχους που μέχρι τώρα έμεναν σε θεωρητικό επίπεδο. Οι συμμαχίες λειτουργούν υποστηρικτικά και κάποιος/α φίλος/η μπορεί να σε κινητοποιήσει δυναμικά.

Ταύρος

Η Σελήνη από τον 12ο οίκο σου, σε καλεί να ακούσεις τη διαίσθησή σου και να παρατηρήσεις όσα κινούνται στο παρασκήνιο. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 10ο οίκο σου ενεργοποιεί επαγγελματικά ζητήματα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κινηθείς διακριτικά αλλά και αποτελεσματικά. Μπορεί να προετοιμάσεις ένα νέο βήμα ή να οργανώνεις κάτι σημαντικό χωρίς να το ανακοινώνεις ακόμη. Η όψη της ημέρας σε βοηθά να δουλέψεις μεθοδικά και να στηρίξεις τη δημόσια εικόνα και φήμη σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη από τον 11ο οίκο σου φέρνει στο προσκήνιο φίλους/ες, ομάδες και στόχους που θέλεις να υλοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 9ο οίκο σου, σε κινητοποιεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να τολμήσεις μια νέα ιδέα που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Επαφές με άτομα από διαφορετικό περιβάλλον μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα υποστηρικτικές. Η διάθεσή σου γίνεται πιο εξωστρεφής και μαχητική, ενώ δεν φοβάσαι να υπερασπιστείς τις απόψεις σου.

Καρκίνος

Η Σελήνη από τον 10ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε επαγγελματικά ζητήματα και υποχρεώσεις. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 8ο οίκο σου, σε ωθεί να κινηθείς πιο αποφασιστικά σε οικονομικά θέματα που αφορούν τρίτους, συνεργασίες ή κοινά χρήματα. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις θέση σε μια απαιτητική υπόθεση, που έχεις τη δύναμη να διαχειριστείς ώριμα. Συναισθηματικά, κάτι μέσα σου σε σπρώχνει να αντιμετωπίσεις βαθύτερες ανασφάλειες και να διεκδικήσεις μεγαλύτερη σταθερότητα.

Λέων

Η Σελήνη από τον 9ο οίκο σου, σε γεμίζει αισιοδοξία και ανάγκη να δεις τα πράγματα πιο ανοιχτά και μακριά από περιορισμούς. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 7ο οίκο σου ενεργοποιεί σχέσεις και συνεργασίες, φέρνοντας δυναμικές συζητήσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Ενα πρόσωπο απέναντί σου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να πάρεις μια σημαντική απόφαση. Είναι καλή στιγμή να προωθήσεις νομικά, σπουδαστικά ή ταξιδιωτικά ζητήματα, με στήριξη από συνεργάτες.

Παρθένος

Η Σελήνη από τον 8ο οίκο σου, σε φέρνει σε πιο βαθιά και εσωτερική διάθεση, αγγίζοντας θέματα οικονομικών υποχρεώσεων και συναισθηματικών δεσμών. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 6ο οίκο σου σε βοηθά να διαχειριστείς πρακτικά ζητήματα και εκκρεμότητες και να βάλεις σε τάξη ό,τι σε αγχώνει. Μπορεί να κινηθείς δυναμικά σε ένα οικονομικό ζήτημα ή να πάρεις πρωτοβουλία στη δουλειά για να λύσεις κάτι που σε πιέζει. Η καθημερινότητά σου αποκτά πιο έντονο ρυθμό.

Ζυγός

Η Σελήνη από τον 7ο οίκο σου, στρέφει όλο το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες, φέρνοντας στο προσκήνιο συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 5ο οίκο σου ενισχύει το πάθος, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη να εκφραστείς αυθόρμητα. Στα αισθηματικά, μπορεί να υπάρξει έντονη έλξη ή μια δυναμική επαναπροσέγγιση που σε βάζει σε σκέψεις. Αν υπάρχει σχέση, τώρα είναι η στιγμή να μιλήσεις ανοιχτά για όσα θέλεις, χωρίς υπεκφυγές.

Σκορπιός

Η Σελήνη από τον 6ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε δουλειά, υποχρεώσεις και ζητήματα υγείας ή φυσικής κατάστασης. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 4ο οίκο σου, σου δίνει την ώθηση να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου, έχοντας παράλληλα τη στήριξη από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Η ενέργειά σου είναι αυξημένη και μπορείς να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που σε πίεζαν. Είναι μια ημέρα παραγωγική, αρκεί να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή.

Τοξότης

Η Σελήνη από τον 5ο οίκο σου, τονίζει την ανάγκη για χαρά και δημιουργική έκφραση, βγάζοντάς σε από πιο βαριές ή δυσάρεστες σκέψεις. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 3ο οίκο σου, ενισχύει τη διάθεση για επικοινωνία και σου δίνει θάρρος να πεις αυτό που νιώθεις χωρίς πολλές περιστροφές. Δημιουργικά σχέδια, γραπτός λόγος ή μια ιδέα που θέλεις να προωθήσεις βρίσκουν ανταπόκριση. Είναι μια ημέρα που σε θέλει αυθεντικό/ή και έτοιμο/η να διεκδικήσεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός/ή.

Αιγόκερως

Η Σελήνη από τον 4ο οίκο σου, σε φέρνει πιο κοντά σε οικογενειακά ζητήματα και σε θέματα που αφορούν το σπίτι και τα οικεία πρόσωπα της ζωής σου. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 2ο οίκο σου σε ωθεί να πάρεις πρωτοβουλίες γύρω από οικονομικά θέματα ή πρακτικές ανάγκες που σχετίζονται με την οικογένεια. Μπορεί να χρειαστεί να στηρίξεις κάποιο πρόσωπο ή να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου. Η διάθεσή σου είναι πιο αποφασιστική και δεν αφήνεις εκκρεμότητες να χρονίζουν.

Υδροχόος

Η Σελήνη από τον 3ο οίκο σου, σε φέρνει πιο κοντά σε επικοινωνία, μικρές μετακινήσεις και καθημερινές επαφές, ενισχύοντας τη διάθεσή σου για διάλογο και ανταλλαγή ιδεών. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 1ο οίκο σου, σε κάνει πιο δραστήριο/α και αποφασιστικό/ή, δίνοντάς σου ώθηση να προωθήσεις προσωπικά σχέδια και να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Οι συζητήσεις μπορούν να φέρουν ξεκαθαρίσματα ή νέες ευκαιρίες, ενώ η κοινωνικότητά σου είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ιχθύες

Η Σελήνη από τον 2ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά σου, στις αξίες σου και σε όσα θεωρείς σημαντικά για την συναισθηματική και υλική σου κάλυψη. Το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Αρη από τον 12ο οίκο σου, σε βοηθά να δράσεις διακριτικά και αποτελεσματικά, προωθώντας στόχους που μέχρι τώρα παρέμεναν στο παρασκήνιο. Συναισθηματικά, νιώθεις πιο ασφαλής όταν μπορείς να διατηρήσεις τον έλεγχο και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ενα πρόσωπο από τον στενό σου κύκλο μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειές σου.