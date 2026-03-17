Αντιπολεμική διαδήλωση την Πέμπτη στην Καλαμάτα

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας αναφέρει, μεταξύ άλλων: “Η επίθεση που έχουν εξαπολύσει ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, βυθίζει την χώρα και όλη τη Μέση Ανατολή στο αίμα και στο θάνατο και φέρνει την ανθρωπότητα ένα βήμα πριν από μια γενική σύρραξη.

Όπως και σε τόσες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις πολέμων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, η νέα πολεμική εκστρατεία έχει ως στόχο την αρπαγή των τεράστιων ενεργειακών πηγών του Ιράν, τον αποικιακό έλεγχο της χώρας και την κυριαρχία σε όλη την περιοχή, ακόμη και με την επίθεση και διάλυση του Λιβάνου. Έχουν κουρελιάσει επανειλημμένα κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και θέλουν να κάνουν την παγκόσμια κοινότητα να υποταχτεί στο δίκαιο του ισχυρού.

Το... ενδιαφέρον των Αμερικανών «να σώσουν» τους λαούς από τυραννικά καθεστώτα είναι ένα τεράστιο ψέμα! Μόνο οι ίδιοι οι λαοί είναι αρμόδιοι να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον τους και κανένας παγκόσμιος επικυρίαρχος. Κανένας λαός δεν σώθηκε ποτέ από την καταπίεση με βόμβες και εξωτερικές επεμβάσεις. Ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία, ούτε στη Λιβύη, ούτε στη μαρτυρική Παλαιστίνη η ζωή των ανθρώπων έγινε πιο ελεύθερη ούτε οι κοινωνίες πιο «δημοκρατικές» μετά από τις δυτικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Η Ε.Ε υποχείρια/υπόδουλη των ΗΠΑ-Ισραήλ, ανίκανη και ανάλγητη, βρίσκεται στην εμπόλεμη περιοχή ψάχνοντας για νέους «πελάτες» πώλησης του πολεμικού οπλοστασίου της. Η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να καταδικάσει την επίθεση, αλλά υποστηρίζει ξετσίπωτα τους εγκληματίες πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, δίνοντας πλοία και αεροπλάνα και κυρίως την Σούδα ως πολεμικό ορμητήριο για την σφαγή σε βάρος του λαού του Ιράν. Δεν ξεχνάμε την παρουσία των Ισραηλινών αεροπόρων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Οι ελληνικές φρεγάτες στην Κύπρο δεν στάλθηκαν για την άμυνα του νησιού αλλά την προστασία των βρετανικών βάσεων και για να λειτουργήσει ως ραντάρ προστασίας του Ισραήλ, όπως απέδειξε τελικά η κατάληξη του «Κίμωνα» στα ισραηλινά παράλια.

Η κυβέρνηση σέρνει τον ελληνικό λαό σε τεράστιους κινδύνους. Η μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανική βάση καθιστούν τη χώρα άμεσο στόχο σε αντίποινα. Ο πιο σίγουρος τρόπος για την ασφάλεια των λαών της Ελλάδας και της Κύπρου είναι το κλείσιμο των αμερικανικών και ΝΑΤΟϊκών βάσεων και η επιστροφή των φρεγατών και των F16.

Για να τους σταματήσουμε ο μόνος τρόπος είναι να συγκροτήσουμε αντιπολεμικό κίνημα που θα υπερασπιστεί την ειρήνη, την ανεξαρτησία των λαών και θα απαιτήσει την απεμπλοκή της χώρας μας από τη σφαγή”.